Криптовалюте определили уголовные сроки

За незаконное обращение криптовалюты могут посадить на срок до семи лет. Накануне такой законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Цель документа — борьба с финансовыми преступлениями и создание прозрачного рынка цифровых валют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из текста, если ущерб от операций превысит 3,5 млн руб., нарушителю грозит штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы или тюремный срок до четырех лет. За ущерб от 13 млн руб., а также участие в организованной группе грозит лишение свободы на семь лет со штрафом до 1 млн руб. Впрочем, президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец считает эти меры слишком суровыми:

«Хорошо, что у нас развивается законодательство в этой сфере — давно пора было начать. Однако сразу же вводить настолько суровое наказание, мне кажется, преждевременно: на начальном этапе многое не определено. Как это будет применяться на практике, отслеживаться, контролироваться, предъявляться обвинения — неясно. Возникают возможности для злоупотреблений. Плюс драконовские меры могут притормозить развитие направления, и люди будут еще активнее уходить в тень. Вопрос сомнительный. Большие сроки за ненасильственные преступления — с точки зрения гуманности неверно».

Также может появиться административная ответственность за несоблюдение законодательства об обращении цифровой валюты. Это касается случаев, когда организация, например, проводит обмен криптовалюты лицу без статуса профессионального инвестора. Для должностных лиц наказание составит до 50 тыс. руб., для компаний — до 1 млн руб. Это может стать проблемой для тех, кто проводит операции на P2P-площадках, отмечает старший менеджер консалтинговой компании Quattor Advisory Екатерина Алексанян:

«Сейчас критерии организации обращений сформулированы нечетко.

Даже физическое лицо, регулярно проводящее криптообмен через P2P-платформы, может потенциально попасть под ответственность. Несмотря на опасения о больших ограничениях внутри страны, у рядовых инвесторов остается возможность совершать операции через зарубежные криптобиржи с использованием иностранных счетов. Сейчас нет актов, которые будут рассматриваться во втором чтении. Исходя из данных СМИ, можно сделать вывод, что список разрешенных операций внутри России включит покупку ценных бумаг за крипту и обмен одной крипты на другую. Хочется верить, что здесь будут послабления».

Еще одна поправка ко второму чтению разрешает оплачивать криптовалютой комиссии внутри блокчейн-систем, писал «Интерфакс». По данным агентства, использовать цифровые активы для покупки акций и облигаций можно будет только в закрытых, непубличных сделках. При этом россияне смогут легально приобретать криптовалюту через лицензированных посредников — обменники и брокеров. Принятие закона — сигнал, что государство всерьез воспринимает рынок криптовалют, говорит глава Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам при ТПП России Андрей Михайлишин:

«Наказания за нелегальные валютные операции всегда включают штрафы и уголовную ответственность. Здесь можно сказать, что государство начало рассматривать криптовалюты как понятный регулируемый инструмент. Криптоиндустрия с 2017 года хотела серьезного отношения — вот мы это и видим. Проект увязан с законом об обороте цифровых валют и цифровых прав, где четко прописано, кто является посредником, вводится понятие цифрового депозитария. При достижении оборота 3,5 млн руб. компания должна встать в реестр ЦБ как обменник. Отсечка понятна и измерима. Все, кто нарушит нормы, попадут под действия законопроекта».

Российские банки уже готовятся к принятию закона «О цифровых валютах».

Среди планов — запустить тестовые торги криптовалютами и создать цифровой депозитарий, пишет “Ъ”. О запуске операций с цифровыми активами для некоторых клиентов уже объявил Альфа-Банк. Такие же планы есть у Сбера, ВТБ и Т-Банка. Крупнейшие игроки смогут трансформировать своих операторов информационных систем (ОИС) в депозитарии. Остальным участникам придется создавать инфраструктуру с нуля или использовать внешние платформы.

Ангелина Зотина