Продажи бензина на бирже упали до исторического минимума

Продажи бензина на Петербургской бирже 8 июля сократились до 8,1 тыс. тонн, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. По словам источника «Ъ» в отрасли, продажи упали до исторического минимума. Снижение происходит на фоне мер властей, направленных на ограничение участия посредников в торгах и перевод независимых НПЗ на прямые контракты с нефтекомпаниями.

С 1 по 8 июля реализация бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизилась почти вдвое по сравнению с началом месяца. В отрасли связывают это не только с ужесточением правил, но и с ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах. Не менее девяти российских НПЗ, обеспечивающих биржевые поставки, находятся на внеплановом ремонте.

По данным участников рынка, переход к прямым поставкам может помочь независимым АЗС, если цены будут оставаться приемлемыми для сохранения маржи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо сливается с торгов».