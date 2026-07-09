Бюджетное равноденствие

В июне федеральный бюджет первый раз с начала 2026 года исполнен с небольшим, но профицитом — 0,28 трлн руб. В результате показатель накопленного в этом году дефицита перестал устрашающе расти, как это было в предыдущие месяцы, и даже чуть сократился — с 2,6% до 2,5% ВВП. Это, впрочем, все еще заметно больше плана Минфина на весь 2026-й — 1,6% ВВП. Стабилизация бюджета может стать одним из факторов для принятия ЦБ следующих решений по траектории ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне подросшие доходы помогли Минфину немного сократить бюджетный дефицит

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В июне подросшие доходы помогли Минфину немного сократить бюджетный дефицит

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета по итогам первой половины этого года составили 18,6 трлн руб., расходы — 24,35 трлн руб., сообщил 9 июля Минфин. Хотя ведомство этот факт не выделяет, но из приведенных им цифр следует, что в июне бюджет впервые был закрыт с небольшим профицитом в 0,28 трлн руб.— при месячных расходах в 3,56 трлн руб. доходы составили 3,84 трлн руб.

В результате общий накопленный дефицит по результатам января—июня также впервые в этом году перестал нарастать и снизился с 6 трлн руб. (2,6% ВВП) по итогам мая до 5,7 трлн (2,5% ВВП).

В 2025-м за такой же период показатель был заметно меньшим — 3,4 трлн руб., или 1,6% ВВП. Несмотря на июньские успехи, сейчас накопленный дефицит в полтора раза превышает прогнозируемый по итогам всего этого года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.)

Тем не менее данные Минфина позволяют говорить о стабилизации исполнения бюджета в июне. Это произошло благодаря доходной части бюджета, которая по итогам шести месяцев относительно сопоставимого периода 2025 года выросла на 5,8%. Отметим, что в символический плюс (0,3%) поступления вышли уже мае, а до этого четыре месяца отставали от сопоставимых прошлогодних.

Впрочем, пока выросли только ненефтегазовые доходы, которые по итогам шести месяцев увеличились год к году на 16,3%, составив 15 трлн руб.

Больше половины внес НДС (внутренний и при импорте), собираемый по новой, повышенной ставке — 8,6 трлн руб. или на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа все еще ниже прошлогодних, но ситуация с ними тоже улучшается. На выросшей в цене нефти Urals отставание от прошлогоднего графика сборов сократилось с 29,8% в январе—мае до 22,7% по итогам полугодия — собранные за шесть месяцев нефтегазовые доходы составили 3,66 трлн руб. Очевидная причина — сохраняющиеся уже четыре месяца высокие цены на нефть, выросшие после начала конфликта на Ближнем Востоке.

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Напомним, при верстке бюджета-2026 была заложена цена Urals в $59 за баррель. Исходя из мониторинга помесячных цен от Минэкономики можно подсчитать, что пока текущая стоимость Urals по итогам шести месяцев складывается выше этой отметки — $67,9 за баррель. Происходящее сейчас новое обострение конфликта США—Иран (см. материал на стр. 3) вызвало новый рост цен на нефть — до $77–80 за баррель.

Что касается расходов бюджета, то они по-прежнему высоки, хотя темпы их наращивания несколько снизились: 24,35 трлн руб. за полугодие — это плюс 16,3% к такому же периоду 2025 года (по итогам пяти месяцев было плюс 17%).

Подробностей о направлениях трат нет: Минфин, напомним, не раскрывает структуру расходов при их текущем исполнении с мая 2022 года, ссылаясь на желание снизить риски введения новых санкций. Высокие расходы бюджета ведомство по-прежнему объясняет «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов». Такую тактику власти применяют уже четвертый год, но в 2026-м «сезон авансов» затянулся: ранее он продолжался лишь первые два-три месяца года.

Отметим, что стабилизация расходов (пусть даже на высоком уровне), если она действительно состоится,— важный фактор для принятия Банком России следующих решений по траектории ключевой ставки (ближайшее заседание пройдет 24 июля). Пока ситуацию с бюджетом регулятор воспринимает скорее тревожно.

«Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее»,— отметил в своем заявлении по итогам июньского заседания ЦБ (см. “Ъ” от 20 июня). Речь, поясним, идет о том, что, судя по заявлению министра финансов Антона Силуанова, правительство откладывает идею нулевого первичного дефицита минимум на три года. То есть сдержать рост расходов не вполне удается, и по бюджетному каналу дополнительные деньги будут поступать в экономику. Соответственно, чтобы снизить вклад кредита в совокупный спрос и сократить риски инфляции, жесткость денежно-кредитной политики ЦБ при таком сценарии придется увеличивать.

Вадим Вислогузов