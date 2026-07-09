Аракчи предостерег США от новых «авантюр»
Удары США по территории Ирана нарушают Устав ООН и условия Исламабадского меморандума о взаимопонимании, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в телефонном разговоре с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой. Он предостерег Вашингтон от дальнейших «авантюр».
Аббас Аракчи
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Аббас Аракчи и Камар Джавед Баджва обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. По словам главы МИД Ирана, заявления официальных лиц США говорят о проведении ими воинственной политики. Аббас Аракчи подтвердил «твердую решимость иранского народа и доблестных вооруженных сил Исламской Республики по защите своего суверенитета», указано в сообщении МИД.
Уже почти двое суток США бьют по объектам в Иране в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран обстрелял американские военные базы. Президент США объявил о приостановке режима прекращения огня и допустил, что закончить конфликт без переговоров было бы проще. КСИР пригрозил снова заблокировать Ормузский пролив.
Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум временно недоступен».
Эскалации текущего военного конфликта предшествовало временное мирное соглашение между Ираном и США — Исламабадский меморандум о взаимопонимании, который был пролонгирован 17 июня 2026 года и предусматривал прекращение огня в регионе. Несмотря на это, США заявляли, что Иран не соблюдает условия меморандума, продолжая атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. В свою очередь, Иран обвиняет США в нарушении первого пункта меморандума, по которому стороны обязывались прекратить военные действия, а также четвертого пункта второй статьи Устава ООН. Исламская Республика Иран также считает, что США пренебрегают своими обязательствами, что видно по продолжающимся израильским рейдам в Ливане и концентрации американских войск у иранских границ. По словам иранской стороны, именно создание альтернативного судоходного маршрута у побережья Омана, который не был согласован с иранскими властями, побудило Иран возобновить обстрелы судов 25 июня. В результате, режим прекращения огня был временно расторгнут. В Вашингтоне же считают, что наиболее радикальная часть иранского истеблишмента недовольна последствиями данного меморандума, потому что, по их мнению, контроль Ирана над Ормузским проливом ослабевает, а замороженные банковские средства Ирана не были немедленно разморожены.