Аракчи предостерег США от новых «авантюр»

Удары США по территории Ирана нарушают Устав ООН и условия Исламабадского меморандума о взаимопонимании, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в телефонном разговоре с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой. Он предостерег Вашингтон от дальнейших «авантюр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аббас Аракчи и Камар Джавед Баджва обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. По словам главы МИД Ирана, заявления официальных лиц США говорят о проведении ими воинственной политики. Аббас Аракчи подтвердил «твердую решимость иранского народа и доблестных вооруженных сил Исламской Республики по защите своего суверенитета», указано в сообщении МИД.

Уже почти двое суток США бьют по объектам в Иране в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран обстрелял американские военные базы. Президент США объявил о приостановке режима прекращения огня и допустил, что закончить конфликт без переговоров было бы проще. КСИР пригрозил снова заблокировать Ормузский пролив.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум временно недоступен».