Daily Express: принц Гарри «ищет возможность» привезти Меган и детей на встречу с Карлом III

Принц Гарри, герцог Сассекский, «лихорадочно ищет способ» привезти свою жену и детей в Лондон для встречи с королем Карлом III. Об этом сообщает сегодня Daily Express без указания источников информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Принц Гарри приехал на родину 6 июля. Как уже сообщал “Ъ”, в поездке, которая продлится несколько дней, его должны были сопровождать жена и дети. Это должно было стать первой поездкой всей семьи в Британию с 2022 года. Однако в последний момент приезд Меган Маркл, семилетнего принца Арчи и пятилетней принцессы Лилибет был отменен из-за соображений безопасности. Им не была предоставлена государственная охрана. Как отмечает газета, в настоящее время принц Гарри занят поиском частной охраны. По данным газеты, младший сын короля настроен на то, чтобы, несмотря ни на что, организовать встречу детей с Карлом III.

Высокая вероятность того, что король Карл все-таки встретится со своими внуками, подтверждается и другими источниками. Так, по сообщению Daily Mirror, король попросил советников найти в своем расписании время для встречи с внуками. По словам источников, король «преисполнен надежды» на такую встречу. «Король не пропустит возможности провести время со своими внуками»,— цитирует газета одного из придворных.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские прекратили выполнять официальные функции старших членов королевской семьи и переехали в США. Отношения Сассексов с королевской семьей после этого еще больше испортились, в том числе из-за обвинений в расизме, с которыми выступила Меган Маркл.

Николай Зубов