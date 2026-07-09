Чешка Каролина Мухова стала первой финалисткой Wimbledon

Чешка Каролина Мухова, занимающая девятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в финал Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема. В полуфинальном матче она обыграла седьмую ракетку мира американку Коко Гауфф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каролина Мухова

Фото: Marko Djurica / Reuters Каролина Мухова

Фото: Marko Djurica / Reuters

Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10). Соперницы провели на корте 2 часа 38 минут. В финале Мухова встретится с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк (13-я в мире) и чешкой Линдой Носковой (12).

Каролина Мухова во второй раз в карьере добралась до финала турнира Большого шлема. Первый — на Roland Garros-2023 — сложился для нее неудачно: ее в трех сетах переиграла полька Ига Швёнтек. На Wimbledon чешка, как и двукратная победительница «мейджоров» Гауфф, впервые достигла полуфинальной стадии.

Финал в женском одиночном разряде состоится 11 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £64,2 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала полька Ига Швёнтек.

Арнольд Кабанов