FIS позднее определит политику в отношении российских спортсменов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) позднее определит условия допуска российских и белорусских спортсменов в сезоне-2026/27. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе организации.

7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России.

В FIS заявили, что приняли к сведению заявление МОК. «В течение следующих нескольких недель FIS проведет тщательную оценку ситуации и возможных требований к спортсменам, в том числе антидопинговых в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA)»,— отметили в федерации. FIS определит условия допуска россиян и белорусов «после завершения процесса проверки и четкого определения набора требований».

В 2022 году FIS запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой. В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение атлетов из этих стран. Инстанция постановила разрешить им выступать в нейтральном статусе. После чего некоторые российские спортсмены приняли участие в международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Таисия Орлова