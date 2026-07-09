FIS позднее определит политику в отношении российских спортсменов
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) позднее определит условия допуска российских и белорусских спортсменов в сезоне-2026/27. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе организации.
7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России.
В FIS заявили, что приняли к сведению заявление МОК. «В течение следующих нескольких недель FIS проведет тщательную оценку ситуации и возможных требований к спортсменам, в том числе антидопинговых в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA)»,— отметили в федерации. FIS определит условия допуска россиян и белорусов «после завершения процесса проверки и четкого определения набора требований».
В 2022 году FIS запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой. В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение атлетов из этих стран. Инстанция постановила разрешить им выступать в нейтральном статусе. После чего некоторые российские спортсмены приняли участие в международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
Решению FIS о пересмотре условий допуска спортсменов предшествовала длительная борьба российских федераций за возвращение своих атлетов на международные соревнования. Олимпийский комитет России (ОКР) неоднократно призывал международные организации допускать российских и белорусских спортсменов без дополнительных условий, называя текущие требования дискриминационными. В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой, и в октябре 2023 года этот запрет был продлен на сезон 2023/2024.
Ситуация начала меняться после того, как 2 декабря 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил жалобу российских и белорусских федераций и спортсменов, признав неправомерным их отстранение FIS. CAS постановил, что спортсмены, соответствующие критериям Международного олимпийского комитета (МОК) для нейтрального статуса, могут участвовать в олимпийской квалификации. Суд отметил, что, запрещая допуск, FIS нарушила собственный устав, требующий соблюдения политической нейтральности и защищающий от дискриминации по национальному признаку.
Эта победа в CAS оказалась для России уже третьим судебным решением в зимних олимпийских видах спорта, обязывающим международные федерации допустить спортсменов к соревнованиям. Ранее аналогичные вердикты были вынесены в отношении Международной федерации бобслея и скелетона, а также Международной федерации санного спорта (FIL). Важность решения по FIS обусловлена статусом этой организации-гиганта, которая охватывает значительную часть олимпийской программы, включая лыжные гонки, горные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд, которые традиционно приносили России множество медалей.
МОК, ранее в 2023 году рекомендовавший международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий (отсутствие связей с силовыми структурами и поддержки СВО), сохранял запрет на участие российских команд в Олимпиаде. Это заявление о возможности пересмотра условий FIS является важным шагом в общей тенденции к возвращению российских спортсменов, хотя и с соблюдением нейтрального статуса и определенных ограничений.