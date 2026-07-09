Певица всемирного затмения

9 июля семья Бонни Тайлер (имя при рождении — Гейнор Хопкинс) сообщила, что певица скоропостижно скончалась в больнице в португальском городе Фару. В мае 75-летнюю артистку госпитализировали для проведения операции на кишечнике, и с тех пор она находилась в реанимации. Тем временем по всему миру звучали и продолжают звучать ее песни, не столько на радио, сколько в фильмах, сериалах и играх. Каждый раз, когда творцам требуется драматический контрапункт с долей ностальгии по 1980-м, они обращаются к песням Тайлер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Бонни Тайлер в 1984 году

Фото: Christian Rose / Roger-Viollet / AFP Певица Бонни Тайлер в 1984 году

Фото: Christian Rose / Roger-Viollet / AFP

Бонни Тайлер — единственный исполнитель родом из Уэльса, чья песня заняла первое место в хит-параде журнала Billboard. Эта вершина не покорилась даже ее земляку Тому Джонсу. В начале карьеры певица отлично справлялась со сложными песнями, преимущественно из мужского репертуара, переделывая их в среднестатистический ресторанный ритм-энд-блюз. Настоящий прорыв ей обеспечила песня «Total Eclipse of the Heart» из пятого студийного альбома «Faster Than the Speed of Night» (1983). В виде сингла она была продана тиражом более 6 млн экземпляров. Причем на вершине американских чартов «Полное сердечное затмение» продержалось дольше, чем в списках британских хитов.

Другой большой хит Тайлер, «Holding Out for a Hero», к отечественной публике попал благодаря клипу с участием иллюзиониста Дэвида Копперфилда. Во второй половине 1980-х его показали по советскому телевидению, и публика одновременно увидела парящего над Гранд-Каньоном фокусника и услышала песню в стиле «пауэр-поп». Молодой маг очаровал девушек, а напористый, чуть хриплый вокал валлийки убедил мужчин: девушка с характером, любого от земли оторвет. Особенности ее голоса были связаны с последствиями операции на гортани, перенесенной в 1977-м. К слову, для шоу «Магия Дэвида Копперфилда» клип был снят как пародия на оригинальное и довольно трагичное видео Тайлер, не содержавшее никаких фокусов.

Но был в жизни Тайлер и настоящий волшебник — автор «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero» Джон Стайнман. Центром «вселенной Стайнмана» был певец Мит Лоуф. Вагнерианское начало в сочетании с роком в произведениях Джона Стайнмана фактически сделало Мита Лоуфа и Бонни Тайлер звездами. Тайлер обратилась к Стайнману, так как она была в восторге от записей Лоуфа. Однако в студии исполнители встретились лишь раз. Голос Бонни Тайлер эпизодически звучит в третьей части альбома «Bat Out Of Hell» певца, записанной в 2006 году.

На концертах Бонни Тайлер обязательно исполняла песню из репертуара Тины Тернер «The Best». Так певица напоминала: именно она, Бонни Тайлер, первой записала этот поворотный для карьеры госпожи Тернер хит. Он вышел на альбоме «Hide Your Heart» (1988). А Тина Тернер выпустила песню год спустя.

Причиной краха карьеры Бонни Тайлер большинство поклонников считает сотрудничество с немецким автором песен, продюсером и участником групп Modern Talking и Blue System Дитером Боленом.

Альбомы, записанные в содружестве с немцем в первой половине 1990-х, пользовались успехом в континентальной Европе, но гонку за славой на главных рынках — в Великобритании и США — Бонни Тайлер проиграла. В 2013 году она представляла Великобританию на «Евровидении» и заняла девятнадцатое место.

Впрочем, на постсоветском пространстве к ее услугам были лучшие концертные залы, а фестивали ретро-шлягеров бились за ее участие. После концерта 2014 года в Crocus City Hall “Ъ” писал: «Блондинка в коже и черных лосинах по ходу концерта часто выходила на авансцену и много общалась с публикой. Бонни Тайлер выводила за руку на сцену то мужа, то менеджера, то своего "крестного сына" (кажется, русского), обращалась к поклонникам по именам, то есть вела какой-то только им, ей и фанатам, понятный разговор. И среди них было множество молодых людей, которые во времена "Total Eclipse Of The Heart" еще не родились на свет».

Среди массы достижений этого хита Бони Тайлер есть и такое: в 2010-е он возглавлял британский список песен, которые люди чаще всего напевают, моясь в душе. Судя по всему, в этой песне заложен секретный код, выпускающий чувства на волю и снимающий все зажимы. Просто начните: «Turn around…». И песня польется сама собой.

Игорь Гаврилов