И спирт, и сбыт

Крупнейший в России производитель спирта АО «Росспиртпром» стал владельцем 100% акций АО «Татспиртпром». Слияние согласовала Федеральная антимонопольная служба. Рыночная стоимость сделки могла составить 20–25 млрд руб. Она позволит создать вертикально интегрированную структуру с долей до 40–45% рынка спирта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке АО «Росспиртпром» 100% акций в принадлежащий правительству Татарстана АО «Татспиртпром», рассказали “Ъ” два источника, знакомые с ходом переговоров. В «Росспиртпроме» информацию подтвердили, заявив, что рассчитывают на синергетический эффект для бизнеса. «Татспиртпром» в своем сообщении уточнил, что головные структуры компании останутся в Казани. В ФАС на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Ранее гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивал бизнес «Татспиртпрома» в 20–25 млрд руб.

АО «Татспиртпром» — один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Компания была образована в 1997 году по решению правительства Татарстана на базе ликеро-водочных предприятий, действовавших тогда в республике. В структуру компании входят Усадский и Казанский ликеро-водочные заводы, Усадский и Мамадышский спиртовые заводы, а также винзавод Vigrosso. Портфель включает водочные бренды Tundra, «Алтай», «Купава», бальзам «Бугульма», виски Volga Valley, Smoky Peaks и Fire & Wood, ром Cubana Cultura и ряд других марок. Кроме того, группе принадлежит алкогольный дистрибутор ООО «Алкоторг». Согласно данным СПАРК, выручка «Татспиртпрома» по итогам 2024 года выросла на 5,91%, до 18,65 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 11,71%, до 2,8 млрд руб.

АО «Росспиртпром» создано в 2009 году как госкомпания, это крупнейший производитель спирта в России. В группу входят восемь спиртовых заводов, расположенных в Тульской, Курской и Новосибирской областях, а также в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Компания была приватизирована весной 2024 года за 8,289 млрд руб. ООО «Бизнес Альянс», принадлежащим бывшему топ-менеджеру «Тройка-Д банка» Владимиру Акаеву. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—мае 2025 года «Росспиртпром» произвел 7,32 млн декалитров спирта, что на 21% меньше год к году. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка «Росспиртпрома» увеличилась на 23,3% год к году, достигнув 2,2 млрд руб.

О готовящейся сделке между компаниями стало известно в начале декабря. Как ранее сообщал “Ъ” со ссылкой на внутреннее письмо гендиректора АО «Татспиртпром» Руслана Максудова к сотрудникам, они готовятся к «стратегическому объединению с крупнейшим производителем спирта в стране». Там же отмечалось, что компания сохранит свою автономию в рамках единой группы. Тогда объединение аргументировалось «увеличением производства алкогольной продукции за счет включения в свой контур имеющихся профильных активов и брендов из группы "Росспиртпром"». Последний получает для сбыта своей продукции одного из крупнейших потребителей спирта в стране, а «Татспиртпром» — сырье для дальнейшего увеличения доли на рынке, пояснили сейчас в «Росспиртпроме».

«Татспиртпром» не первый актив, приобретенный «Роспиртпромом» в 2025 году. В августе компания выкупила 51% в Тульском винокуренном заводе 1911 (ТВЗ 1911; бренды John Silver, Beatly Gin, Longbank). Совладелец ТВЗ 1911 Дмитрий Гительман подтвердил “Ъ”, что сделка по покупке «Татспиртпрома» одобрена ФАС и состоялась.

Формируется крупная вертикально интегрированная структура, не только контролирующая производство сырья и алкогольной продукции, но и имеющая сильную дистрибуцию «Татспиртпрома», говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его оценке, совокупная доля на рынке спирта объединенного бизнеса может достигать 40–45%. На фоне роста акцизов на спирт и минимальной розничной цены контроль себестоимости становится одним из решающих факторов конкурентоспособности на рынке, констатирует он. Сделка позволит «Росспиртпрому», с учетом его предыдущих приобретений, претендовать на позицию одного из лидеров российского алкогольного рынка, считает эксперт. Это даст компании возможность фактически задавать «правила игры на рынке».

Владимир Комаров