Депутат Останина раскритиковала декриминализацию домашнего насилия в 2017 году
Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) назвала ошибочным решением декриминализацию домашнего насилия в 2017 году. По словам депутата, та инициатива привела к усугублению проблемы, которая сейчас ощущается колоссальной.
Нина Останина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Мне кажется в 2017 году сделали большую ошибку, когда декриминализовали домашнее насилия»,— заявила Нина Останина на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Она добавила, что государству следует вернуться к отмененной тогда норме.
Президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий домашнее насилие в феврале 2017 года. Перед этим закон был принят VII созывом Государственной думы. Поправки вносились в статью Уголовного кодекса о побоях (ст.116). Изменения заключались в переводе семейных побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений в том случае, если насилие зафиксировано впервые за год. С тех пор за побои в семье наказывают штрафом в размере 30 тыс. руб., арестом на 15 суток или исправительными работам.
Госпожа Останина предложила собственное видение того, как применялся закон о декриминализации: «Полиция не справлялась с количеством преступлений в семейной сфере. Все это валом-валом шло, и для того, чтобы, как мне кажется, освободить себя от каких-то дополнительных обременений, вышли с такой инициативой, продавив декриминализацию домашнего насилия».
Текущий этап парламентского обсуждения вопроса обратной криминализации домашнего насилия Нина Останина охарактеризовала неутешительно: «Пока этап обсуждения у нас заключается в самопиаре тех, кто эту проблему в публичном пространстве обсуждает». Она напомнила, что у текущего созыва осталось лишь три пленарных заседания, а готовой инициативы никто так и не внес.
Ранее Нина Останина вступила в публичную конфронтацию по вопросу домашнего насилия с депутатом Госдумы Ксенией Горячевой («Новые люди»). Их спор касался законопроекта об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников, который госпожа Горячева направила на отзыв в правительство. Столкновение парламентариев закончилось иском от коммунистки о защите чести и достоинства. Его впоследствии опубликовала в Telegram-канале представительница «Новых людей». Согласно документу, глава комитета по защите семьи потребовала от визави по конфликту извинений и 100 тыс. руб. на возмещение морального ущерба.
В России обсуждение темы домашнего насилия часто воспринимается как вмешательство в семью и традиционные ценности. Например, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не понимает, как штрафы и тюремное наказание для нападавших могут помочь пострадавшей женщине. Он также отмечал, что «дом — это сфера, где человек должен чувствовать себя максимально защищенным», но при этом многие считают, что принятие норм против домашнего насилия разрушает традиционную семью. Похожая критика звучала и в отношении законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», разработанного с участием экс-депутата Оксаны Пушкиной и Алены Поповой (признана иностранным агентом): в 2019 году он был заморожен после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей, включая Патриарха Кирилла и муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, которые увидели в инициативе попытку вмешательства в жизнь российских семей. В итоге открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия этого закона подписала 181 общественная организация.
Несмотря на эти опасения, опросы показывают значительную поддержку введения наказания за домашнее насилие. В мае 2024 года опрос Russian Field по запросу депутата Ксении Горячевой («Новые люди») показал, что 89% россиян поддержали бы появление такого закона. Среди женщин уровень поддержки достигает 95%, а среди мужчин — 83%. Общественное мнение склоняется к тому, что применять физическую силу во время ссоры между супругами нельзя оправдать, а 63% респондентов негативно относятся к декриминализации домашнего насилия, произошедшей в 2017 году. В 2023 году омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова также предлагала вернуться к обсуждению вопроса о введении ответственности за насилие в семье.