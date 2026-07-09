Депутат Останина раскритиковала декриминализацию домашнего насилия в 2017 году

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) назвала ошибочным решением декриминализацию домашнего насилия в 2017 году. По словам депутата, та инициатива привела к усугублению проблемы, которая сейчас ощущается колоссальной.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мне кажется в 2017 году сделали большую ошибку, когда декриминализовали домашнее насилия»,— заявила Нина Останина на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Она добавила, что государству следует вернуться к отмененной тогда норме.

Президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий домашнее насилие в феврале 2017 года. Перед этим закон был принят VII созывом Государственной думы. Поправки вносились в статью Уголовного кодекса о побоях (ст.116). Изменения заключались в переводе семейных побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений в том случае, если насилие зафиксировано впервые за год. С тех пор за побои в семье наказывают штрафом в размере 30 тыс. руб., арестом на 15 суток или исправительными работам.

Госпожа Останина предложила собственное видение того, как применялся закон о декриминализации: «Полиция не справлялась с количеством преступлений в семейной сфере. Все это валом-валом шло, и для того, чтобы, как мне кажется, освободить себя от каких-то дополнительных обременений, вышли с такой инициативой, продавив декриминализацию домашнего насилия».

Текущий этап парламентского обсуждения вопроса обратной криминализации домашнего насилия Нина Останина охарактеризовала неутешительно: «Пока этап обсуждения у нас заключается в самопиаре тех, кто эту проблему в публичном пространстве обсуждает». Она напомнила, что у текущего созыва осталось лишь три пленарных заседания, а готовой инициативы никто так и не внес.

Ранее Нина Останина вступила в публичную конфронтацию по вопросу домашнего насилия с депутатом Госдумы Ксенией Горячевой («Новые люди»). Их спор касался законопроекта об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников, который госпожа Горячева направила на отзыв в правительство. Столкновение парламентариев закончилось иском от коммунистки о защите чести и достоинства. Его впоследствии опубликовала в Telegram-канале представительница «Новых людей». Согласно документу, глава комитета по защите семьи потребовала от визави по конфликту извинений и 100 тыс. руб. на возмещение морального ущерба.

Степан Мельчаков