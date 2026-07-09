«Газпром» снова хочет обанкротить воронежскую котельную «Святогор»

В Арбитражный суд Воронежской области поступило очередное заявление ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» о признании банкротом местного ООО «Святогор» Николая Козко. Иск пока не принят к производству, суть и объем требований воронежской структуры «Газпрома» не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Святогор» зарегистрировали в Воронеже в феврале 2012 года. Основной профиль компании — производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха. С момента основания генеральным директором и единственным учредителем является Николай Козко. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Финансовое положение ООО «Святогор» оценивается как неустойчивое. В 2025 году выручка организации составила 147,3 млн руб., что на 3,5% больше, чем в 2024-м (142,3 млн руб.). Однако компания третий год подряд сработала с убытком — в 2025-ом он сократился 46,4 до 8,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в декабре 2024 года воронежский арбитраж оставил без рассмотрения предыдущий иск структуры к «Святогору» и впоследствии прекратил дело о банкротстве. Суд, в частности, отметил, что «условия для возбуждения в отношении должника как субъекта естественной монополии дела о банкротстве в рассматриваемом случае не соблюдены». В дело в статусе кредиторов пытались вступить ООО «РВК-Воронеж» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Последнее обжаловало судебный отказ в апелляции, но не преуспело: в мае прошлого года вышестоящая инстанция оставила решение воронежского арбитража без изменений.

Также в мае 2025-го появилась информация, что ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в суде удалось взыскать с котельной 28,8 млн руб. задолженности за поставку газа с декабря 2023-го по январь 2024-го. Рассмотрение этого дела несколько раз откладывалось.

В августе 2023 года бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщал о планах по продаже котельной «Святогора» «другому собственнику, который готов оперативно погасить задолженность и эксплуатировать источник теплоснабжения». Планировалось, что если сделка не состоится, муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть» «подхватит объект» и обеспечит его работу. Впоследствии о совершении сделки не сообщалось. Единственным владельцем «Святогора» был и остается Николай Козко.

Денис Данилов