Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Конституционного суда Молдавии о лишении Гагаузии права самостоятельно формировать ЦИК и проводить выборы является частью более широкого конфликта между автономией и центральными властями. Ранее, 14 апреля, Конституционный суд Молдавии уже лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии, посчитав, что местный парламент не имеет право влиять на избрание прокурора региона, поскольку это противоречит конституции. Эти решения вызвали протесты в Гагаузии, а Народное собрание (парламент) автономии призвало Евросоюз, Венецианскую комиссию и ОБСЕ обратить внимание на «системные нарушения» прав жителей автономии молдавским правительством, заявляя о «внешнем управлении из Кишинева».

Конфликт между Кишиневом и Комратом обострился с приходом к власти президента Молдавии Майи Санду, при которой в 2023 году выигравшая выборы главы Гагаузии Евгения Гуцул (от оппозиционной партии «Шор», которая позднее была признана неконституционной и распущена) была фактически отстранена от должности после обвинений в незаконном финансировании партии, а сама Гагаузия обвиняла Кишинев во вмешательстве во внутренние дела и давлении на региональную избирательную комиссию. В 2014 году в Гагаузии прошел референдум, по итогам которого 98,47% жителей высказались за присоединение к курируемому Россией Таможенному союзу, при этом власти Молдавии объявили его незаконным. Эти события показывают давнюю тенденцию к разногласиям во внешнеполитическом курсе: Кишинев ориентирован на евроинтеграцию, а Комрат — на развитие отношений с Россией.

В целом, выборы в Молдавии, как президентские, так и парламентские, неоднократно оспаривались из-за подозрений в многочисленных нарушениях, включая иностранное вмешательство, незаконное финансирование, кибератаки и дезинформацию. ОБСЕ выражала сомнения в беспристрастности ЦИК Молдавии, а оппозиция подавала обращения о непризнании результатов голосования. Это создает фон недоверия и правовых споров вокруг избирательных процессов в стране.