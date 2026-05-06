Власти молдавской Гагаузии решили отменить назначенные на 21 июня выборы

Власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание из-за препятствий со стороны Кишинева, заявил вице-председатель парламента Георгий Лейчу.

«21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены. Даже если гипотетически представить, что Кишинев перестанет блокировать их проведение, мы все равно не успеваем»,— сказал господин Лейчу в разговоре с ТАСС.

Спор возник из-за поправок в избирательный кодекс Молдавии, вступивших в силу в январе 2024 года. Они регулируют выборы внутри автономии.

Позже Министерство юстиции Молдавии оспорило в Конституционном суде постановления, касающиеся права автономии на назначение руководителей местных отделений силовых органов, главы Гагаузии и депутатов парламента. Кроме того, суды общей юрисдикции приостановили постановления Гагаузии о подготовке к голосованию.