Резко подорожали все марки бензина в Воронежской области

По данным Воронежстата, за неделю с 29 июня по 6 июля в регионе значительно подорожали все марки автомобильного бензина и дизельное топливо. Сильнее всего прибавил в стоимости АИ-95 — 5,24%. На АЗС топливо в среднем выросло в цене с 83,98 до 88,32 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

АИ-92 подорожал почти на столько же в процентном соотношении — 5,22%. В среднем на заправках 6 июля за литр топлива просили 81,29 руб. после 77,33 руб. неделей ранее.

Бензин марок АИ-98 и выше вырос в стоимости с 101,84 руб. до 106,52 руб. за литр, прибавив за неделю 4,72%. Дизельное топливо на воронежских АЗС в среднем отпускали за 90,83 руб. — оно подорожало на 4,78% по сравнению с предыдущей неделей (86,66 руб.).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам предыдущей семидневки в Воронежской области также регистрировали резкий рост цен на бензин. В частности, средняя стоимость АИ-92 увеличилась почти на 8,5%. АИ-95 стал дороже на 6,5%.

В настоящее время ряд регионов РФ взял на вооружение метод ограничения продажи бензина в зависимости от даты и госномера автомобиля («чет-нечет»), впервые опробованный в Орловской области. Накануне стало известно, что такой временный порядок отпуска топлива вводят в Липецкой области. Однако в Тамбовской области сегодня опровергли слухи, что регион устанавливает подобное ограничение. Воронежские власти в свою очередь никакой информации по этому поводу не озвучивали.

Денис Данилов