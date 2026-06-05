Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов

Зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в 2022 году доля нефтегаза в ВВП России составляла около 42%, сейчас — 23%. Глава государства подчеркнул, что это не связано с санкциями стран Запада, а произошло «естественным путем».

Раньше за счет нефтегазовых доходов формировалось около 50% доходной части российского бюджета, сейчас — 20%, отметил господин Путин. «Поэтому сказать, что для нас это критически важно — таки нет, не так уж и важно. Хотя имеет существенное значение»,— сказал российский президент на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По данным Минфина России, нефтегазовые доходы федерального бюджета составили в мае 679 млрд руб. Это на 26% меньше месяц к месяцу и на 32,5% больше год к году. За январь—май они составили 2,98 трлн руб., то есть на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет прочувствовал дорогую нефть».