Минцифры признало социально значимыми четыре военных СМИ

Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru проект приказа о расширении переченя федеральных социально значимых периодических изданий. Включить в список предлагается четыре СМИ — газету ВС РФ «Красная звезда» и издаваемые Минобороны РФ журналы «Армейский сборник», «Воин России» и «Военно-исторический журнал».

Включение в перечень предполагает льготную доставку изданий — газеты и журналы из списка доставляются подписчикам «Почтой России» по более низким тарифам, регулируемым государством. Редакции включенных в перечень СМИ также получают государственные субсидии и налоговые льготы.

Сейчас в федеральном перечне 178 периодических изданий. Последний раз Минцифры обновляло список в июле 2025 года. Тогда в него были включены газеты «Аргументы и факты», «Аргументы недели», а также журналы «А почему?» и «Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра».

Полина Мотызлевская