Глава ТПП рассказал Путину о спорах иностранного бизнеса в российском арбитраже

Президент Владимир Путин встретился с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным. Тот рассказал, что за 2025 год ТПП рассмотрела 923 дела в арбитраже, из них на международный арбитраж пришлось 337 дел. По его словам, 10% международных дел — это «пришедшие из разных стран в наш арбитраж между собой разбираться».

«По количеству (рассматриваемых.— "Ъ") дел мы сегодня самые крупные в Европе. Кроме нас в Европе, в европейской части, если национальный (уровень.— "Ъ"), то мы самые крупные, если наднациональный — есть только Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, но он как бы по всему миру, можно сказать, работает»,— уточнил господин Катырин (цитата по сайту Кремля).

Глава ТПП также заявил, что решения международного арбитража в виде лондонского и стокгольмского судов «работают против» российского бизнеса. Он назвал их «политически мотивированными». «Неправовые решения»,— согласился с ним господин Путин.

Гендиректор Российского арбитражного центра (РАЦ) Валерия Сенаторова сообщала, что в последние годы увеличилось число сложных и крупных споров, рассматриваемых в РАЦ. Подобные споры ранее передавались в основном в иностранные арбитражные учреждения, но в нынешних условиях санкционного давления бизнес стал отдавать предпочтение российским институтам, уверяет она.

Подробности — в материале «Ъ» «Арбитражные сложности».