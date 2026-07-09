«Россети Тюмень» направили 9 млн рублей на плановый ремонт ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. На выполнение технических мероприятий системообразующая сетевая компания направила порядка 9 миллионов рублей.

Энергетики переставили три металлические опоры ЛЭП массой 2,5 тонны каждая на новые фундаменты. При помощи автокрана грузоподъемностью 32 тонны специалисты энергокомпании подняли опоры с поочередным высвобождением фундаментов и их последующим демонтажем. Для большей устойчивости 25-метровых металлических конструкций в условиях сильной заболоченности новые железобетонные сваи погрузили в грунт на глубину порядка 10 метров. Плановые мероприятия прошли без ограничения электроснабжения потребителей. Всего к выполнению работ привлекались 11 специалистов и пять единиц спецтехники.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса ХМАО-Югры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Капитальный ремонт линии электропередачи позволил повысить надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов поселка Казым.

АО «Россети Тюмень»