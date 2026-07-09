Около Екатеринбурга досрочно открыли движение по путепроводу трассы М-5 «Урал»

На подъезде к Екатеринбургу со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» досрочно завершились работы на поврежденном мостовом путепроводе. Рабочее движение по объекту открыли на четыре месяца раньше срока, предусмотренного госконтрактом, сообщила пресс-служба «Уралуправтодор».

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«За неполный год специалисты выполнили ремонт искусственного сооружения с частичной заменой балок, осуществили подъем пролетных строений для доведения подмостового габарита до нормативных показателей, восстановили деформационные швы, установили новые барьерные и перильные ограждения. На путепроводе устроена новая проезжая часть из щебеночно-мастичного асфальтобетона общей площадью 2,5 тыс. кв. м»,— отметили в организации.

Для работ подрядчик задействовал 16 единиц дорожной техники и 20 специалистов. Сейчас на объекте завершаются работы по благоустройству прилегающей территории и нанесению дорожной разметки. На время ремонта водителям приходилось пользоваться объездными маршрутами через разворотные петли на 146-м км (в направлении Екатеринбурга) и 171-м км (в направлении Челябинска), теперь эти схемы движения отменены.

Движение на данном участке было временно ограничено с осени прошлого года. По условиям государственного контракта завершение строительно-монтажных работ планировалось в ноябре 2026 года.

Виктория Биц