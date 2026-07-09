Президент Владимир Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку приводит пресс-служба Кремля.

Ответственным назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 декабря 2029 года.

Также Владимир Путин поручил Минпросвещения проработать организацию смен по популяризации русского языка и литературы в детских лагерях. Соответствующие предложения необходимо подготовить и представить до 1 декабря. Ответственным назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Совету по русскому языку поручено содействовать Международной организации по русскому языку в поддержке и продвижении русского как языка межнационального общения. Доклад по этому поручению — до 1 марта 2027 года, далее — один раз в год. Также президент поручил представить проект указа о внесении изменений в Основы государственной языковой политики России. Доклад необходимо представить до 1 октября 2026 года. Ответственным назначена председатель Совета при президенте РФ по русскому языку Елена Ямпольская.

Как заявили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов РФ. Срок — 1 декабря 2026 года. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

В июне господин Путин призвал создавать в вузах отдельные факультеты русского языка и литературы. Одновременное изучение русской и зарубежной литературы на одном филологическом факультете противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности, подчеркнул он.