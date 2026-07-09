Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов
Президент Владимир Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку приводит пресс-служба Кремля.
Ответственным назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 декабря 2029 года.
Также Владимир Путин поручил Минпросвещения проработать организацию смен по популяризации русского языка и литературы в детских лагерях. Соответствующие предложения необходимо подготовить и представить до 1 декабря. Ответственным назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Совету по русскому языку поручено содействовать Международной организации по русскому языку в поддержке и продвижении русского как языка межнационального общения. Доклад по этому поручению — до 1 марта 2027 года, далее — один раз в год. Также президент поручил представить проект указа о внесении изменений в Основы государственной языковой политики России. Доклад необходимо представить до 1 октября 2026 года. Ответственным назначена председатель Совета при президенте РФ по русскому языку Елена Ямпольская.
Как заявили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов РФ. Срок — 1 декабря 2026 года. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
В июне господин Путин призвал создавать в вузах отдельные факультеты русского языка и литературы. Одновременное изучение русской и зарубежной литературы на одном филологическом факультете противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности, подчеркнул он.
Подобные усилия по популяризации русского языка в образовании соответствуют недавно утвержденным основам государственной языковой политики России. Эти основы предусматривают развитие и продвижение русского языка как внутри страны, так и за ее пределами, а также поддержку языков всех народов России. Документ подчеркивает, что русский язык является основой российской государственности и неразрывно связан с традиционными духовно-нравственными ценностями страны. Вопросы языковой политики теперь могут рассматриваться на заседаниях Совета безопасности и Госсовета.
В целом, государственная политика направлена на сохранение и развитие русского языка как языка, формирующего гражданское единство в многонациональной стране и обеспечивающего государственный суверенитет. Отмечена важность формирования языкового пространства для адекватного представления России на международной арене. Это предполагает не только внутренние мероприятия, но и продвижение русского языка за рубежом, включая поддержку зарубежных русистов.
Ранее Президент Владимир Путин также предлагал разделить филологические факультеты вузов, отделив преподавание русского языка от литературы, а также продвигал идею сохранения и развития языков народов России, учредив День языков народов России. В рамках этой политики разрабатываются единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ, которые, по словам главы государства, должны учитывать особенности восприятия и мышления современной молодежи.
Все эти меры предпринимаются на фоне дискуссий о необходимости повысить уровень владения русским языком среди всех слоев населения, включая усиление роли русского языка для детей мигрантов, чтобы помочь им интегрироваться в российское общество. При этом власти подчеркивают, что политика в отношении русского языка должна быть мягкой и естественной, не повторяя ошибок прошлого. Такие инициативы, как создание клубов чтецов и внедрение «детской карты» для покупки книг, направлены на поддержание интереса к русскому языку среди подрастающего поколения.