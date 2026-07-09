Выдра Бэрри появилась в зоопарке Екатеринбурга

В зоопарк Екатеринбурга доставили речную выдру Бэрри — она составит пару самцу Рэю, сообщили в пресс-службе городского зоопарка. Она родилась 28 июля 2025 года в Новосибирском зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Новой выдре пока нужно немного подрасти и привыкнуть к новому месту до того, как животным позволят завести потомство, однако они уже активно знакомятся. «Знакомство Рэя и Бэрри напоминает настоящую романтическую комедию. Бэрри обожает дразнить соседа: подплывает к его вольеру, щебечет что-то по-своему, хвастается обедом или просто строит глазки, а как только он решается подойти познакомиться — соседка тут же делает изящный шаг назад и стремительно уплывает. Настоящая кокетка!»,— рассказали в зоопарке.

Выдр кормят горбушей, салакой и курицей — за сутки одна особь может съесть 1 кг рыбы. Посмотреть на животных можно в комплексе вольеров «Восточные».

В естественной среде выдры чаще всего живут в пресноводных водоемах с омутами, которые не покрываются зимой льдом, а свои норы они устраивают в пещерах или в зарослях у воды. Особь летом может контролировать участок реки длиной от 2 до 18 км и около 100 м вглубь прибрежной зоны. Помимо рыбы, питаются лягушками, птицами, млекопитающими, водными насекомыми, раками, моллюсками. Зимой в поисках рыбы могут преодолеть до 20 км за день, при этом от мороза ее защищает теплый, непромокаемый мех.

Ирина Пичурина