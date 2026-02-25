Дефицит бюджета Липецкой области на 2026 год вырос до 23 млрд рублей

Депутаты Липецкого областного совета приняли поправки в закон о бюджете региона на 2026 год. Корректировки предполагают рост дефицита казны с 12,7 млрд до 23 млрд руб. при доходах в 103,4 млрд руб. и расходах в 126,4 млрд руб. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Изменения обусловлены увеличением расходов бюджета на сумму свыше 10 млрд руб.

На разовую выплату контрактникам Минобороны предусмотрено 2 млрд руб. Еще 59 млн руб. в первом квартале направят на господдержку работников УФСИН и единовременные пособия резервистам вооруженных сил РФ.

Свыше 600 млн руб. вложат в капитальный ремонт, оснащение оборудованием и мебелью медучреждений облцентра, а также на усиление их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Почти 400 млн руб. предназначено для обновления детских лагерей. Средства пойдут на капремонт спального корпуса в «Прометее» и монтаж быстровозводимых конструкций там же, а также — в «Лукоморье» и «Березке».

В сфере образования более 140 млн руб. распределят на модернизацию школьной инфраструктуры Ельца. Дополнительно около 700 млн руб. направят на ремонт и содержание муниципальных дорог.

Резервный фонд Липецкой области пополнят на 250 млн руб.

Накануне стало известно, что дефицит бюджета Липецка на 2026 год увеличили до 1,3 млрд руб.

Кабира Гасанова