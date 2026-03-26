Расходы бюджета Белгородской области в 2026 году увеличились до 182,2 млрд

Депутаты Белгородской областной думы 26 марта на шестом заседании утвердили изменения доходной и расходной частей регионального бюджета на 2026 год. Доходы областной казны увеличены на 1,6 млрд — до 164,9 млрд руб. Расходы выросли на 4,9 млрд — до 182,2 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета увеличился с 14 до 17,3 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», во втором чтении бюджет региона был принят облдумой 23 декабря. Первое чтение он прошел в конце ноября. Тогда доходы области планировали в размере 160,3 млрд руб., а расходы — 173,8 млрд руб. при дефиците 13,5 млрд.

Предполагается, что более половины расходов региональной казны будут направлены на выполнение социальных обязательств, включая здравоохранение, образование и культуру.

