В Кремле оценили планы США передать Украине технологии Patriot
Заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Украиной и передаче Киеву лицензий на производство ракет для ЗРК Patriot требуют осмысления. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Военные НАТО будут работать на территории Украины — это как раз то, против чего осуществляется СВО, — сказал господин Песков. — Что касается Patriot, то это очевидный факт: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений... Мы это знаем. Мы не носим розовые очки».
Пресс-секретарь добавил, что «в отличие от тех же европейцев», США по-прежнему пытаются «способствовать выходу на мирный процесс».
Заявления Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной и передаче технологий производства ракет Patriot, которые прокомментировал Дмитрий Песков, прозвучали на фоне его предыдущих обещаний поставлять Украине эти системы. Ранее, в июле 2025 года, Трамп заявлял, что Украина может получить до 17 комплексов Patriot из запасов союзников США, которым они не нужны. Он также уточнял, что комплексы будут передаваться с батареями и ракетами, а их поставки будут осуществляться за счет европейских стран, причем координацией займутся НАТО и постпред США при альянсе.
Трамп уже в июле 2025 года объявил о старте поставок Patriot из Германии, подчеркнув, что США получают оплату в полном объеме. При этом, с марта 2025 года администрация Трампа рассматривала возможность прекращения всей военной помощи Украине, а в июле 2025 года Пентагон приостанавливал поставки, что застало президента США врасплох. Источники отмечали, что некоторые украинские чиновники убеждены, что администрация Тональда Трампа готова продать Киеву Patriot, но не отправлять их в качестве помощи, в то время как США необходимо сохранять определенное количество этих систем для собственной обороны. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что пока дополнительных поставок обеспечить невозможно, призывая союзников по НАТО направлять системы из своих запасов.
В целом, Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о намерении сократить военную помощь Украине, предлагая ей самой платить за вооружения, а также о желании быстрого мирного урегулирования конфликта. При этом он, например, уже в декабре 2025 года заявил, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, а продают оружие европейским странам, которые затем передают его Украине.