В Кремле оценили планы США передать Украине технологии Patriot

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной и передаче технологий производства ракет Patriot, которые прокомментировал Дмитрий Песков, прозвучали на фоне его предыдущих обещаний поставлять Украине эти системы. Ранее, в июле 2025 года, Трамп заявлял, что Украина может получить до 17 комплексов Patriot из запасов союзников США, которым они не нужны. Он также уточнял, что комплексы будут передаваться с батареями и ракетами, а их поставки будут осуществляться за счет европейских стран, причем координацией займутся НАТО и постпред США при альянсе.

Трамп уже в июле 2025 года объявил о старте поставок Patriot из Германии, подчеркнув, что США получают оплату в полном объеме. При этом, с марта 2025 года администрация Трампа рассматривала возможность прекращения всей военной помощи Украине, а в июле 2025 года Пентагон приостанавливал поставки, что застало президента США врасплох. Источники отмечали, что некоторые украинские чиновники убеждены, что администрация Тональда Трампа готова продать Киеву Patriot, но не отправлять их в качестве помощи, в то время как США необходимо сохранять определенное количество этих систем для собственной обороны. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что пока дополнительных поставок обеспечить невозможно, призывая союзников по НАТО направлять системы из своих запасов.

В целом, Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о намерении сократить военную помощь Украине, предлагая ей самой платить за вооружения, а также о желании быстрого мирного урегулирования конфликта. При этом он, например, уже в декабре 2025 года заявил, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, а продают оружие европейским странам, которые затем передают его Украине.