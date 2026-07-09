Украина отказала Греции в прекращении атак на российские суда в Средиземном море

Украина в неофициальном порядке заявила Греции, что не намерена воздерживаться от ударов по российским судам в международных водах. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. В мае обнаружение украинского морского беспилотника в Средиземном море вызвало критику Афин.

Представители Киева, по словам собеседника издания, в ходе личных встреч с греческими коллегами сослались на право на самооборону по ст. 51 Устава ООН. Украина попутно обвинила Грецию в несоблюдении соглашения о дружбе 1996 года. В нем зафиксировано обязательство сторон проводить консультации в случае возникновения угрозы миру и порядку. Афины не выполнили это положение, утверждают в Киеве. Там заявили, что еще до каких-либо консультаций вопрос оказался политизирован греческими СМИ.

В мае украинский беспилотник со взрывчаткой обнаружили у греческого острова Лефкада в Ионическом море. Его доставили на военно-морскую базу около Афин. Глава Минобороны Греции Никос Дендиас потребовал от Украины извинений и сообщил, что поднял вопрос в НАТО. МИД Украины принес Греции извинения.