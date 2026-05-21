Для Киева у НАТО запретов нет

Руководство НАТО встало на сторону Киева в его споре с Грецией по поводу украинских безэкипажных катеров (БЭК), создающих, по мнению Афин, угрозу гражданскому судоходству в акватории Средиземного моря. Скандал разгорелся после того, как возле греческого острова был обнаружен украинский морской дрон с 300 кг взрывчатки на борту. Руководство ЕС предпочло инцидент проигнорировать. А высокопоставленный представитель НАТО заявил, что использование Украиной БЭК против российских судов является частью «асимметричной войны» и с военной точки зрения является вполне оправданным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vlad Smilianets / Reuters Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Оценку инцидента у греческих берегов дал глава военного комитета Североатлантического альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Как сообщило в среду, 20 мая, греческое издание tovima.com, соответствующее заявление прозвучало в кулуарах прошедшей накануне в Брюсселе конференции руководящего состава НАТО, посвященной изучению опыта конфликта на Украине в военно-технической области.

Адмирал Драгоне поддержал использование морских дронов Украиной против российских гражданских судов.

«Асимметричная война — вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной — характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам»,— заявил он. «Если бы я был на их (украинцев.— “Ъ”) месте,— продолжил адмирал,— я бы попытался использовать все доступные средства». При этом вопрос о соответствии таких действий международному праву он переадресовал политическому руководству стран Запада.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 мая. В Ионическом море, возле греческого острова Лефкада рыбаки обнаружили морской дрон. Расследование, проведенное генштабом Греции, показало, что аппарат принадлежит Украине и является безэкипажным разведывательно-ударным катером «Казак Мамай». Дрон имел 300 кг взрывчатки на борту и находился в «спящем» режиме в ожидании прохода поблизости российского грузового судна.

В Греции по этому поводу разгорелся скандал на правительственном уровне. Дело дошло до требований вынести вопрос о нарушении правил судоходства на рассмотрение Совбеза ООН. Однако партнеры Греции по НАТО и ЕС дали понять, что дело надо спустить на тормозах. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас запрос Греции просто проигнорировала.

Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии от 15 мая подвергла сомнению решимость самой Греции давать делу ход. «Власти (Греции.— “Ъ”) долго хранили молчание по поводу случившегося,— отметила госпожа Захарова.— И только спустя четыре дня МИД Греции дал скупые пояснения с признанием "серьезности происшествия", которое создает опасность для свободы судоходства, безопасности граждан и окружающей среды. При этом было заявлено, что Афины не потерпят военных действий в средиземноморском регионе и непосредственно у своих берегов. Однако столь запоздалая и осторожная реакция правительства вызвала возмущение греческих журналистов, которые обвинили чиновников в безразличии и стремлении "замять" историю с украинским БЭКом».

Предыдущий инцидент с дронами ВСУ произошел в начале марта, когда украинский БЭК поразил машинное отделение российского газовоза «Арктик Метагаз» у берегов Мальты.

Российский Минтранс расценил это как акт нарушения международного морского права и пиратство.

Дрон был предположительно запущен с одной из ливийских баз ВСУ.

Расследование французского радиоканала rfi выявило наличие трех пунктов размещения украинских военных специалистов и техники на западе Ливии, контролируемом правительством национального единства в Триполи.

Андрей Смирнов