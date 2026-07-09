Der Spiegel: Volkswagen намерена закрыть четыре завода к 2034 году
Крупнейший германский производитель автомобилей готовит радикальные меры по сокращению издержек. К 2031 году компания планирует закрыть заводы в Цвикау и Эмдене, в 2032 году — завод в Ганновере, в 2034 году — завод по производству автомобилей Audi в Неккарзульме, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в совете директоров Volkswagen. Эти планы сегодня обсудит наблюдательный совет Volkswagen.
Компания также намерена сократить около 40 тыс. сотрудников, работающих на вышеперечисленных заводах. К 2030 году Volkswagen планирует сократить дополнительно 50 тыс. рабочих мест. Глава Volkswagen Оливер Блюме добивается восстановления финансовых показателей компании, в частности, увеличения доходности от инвестиций втрое, до 9% к 2030 году. Предположительно, производство моделей, которые сейчас собираются на заводах в Германии, будет перенесено на более экономичные заводы компании в Восточной Европе. После этого инвестиции будут осуществляться уже в завод Volkswagen в Братиславе и завод Audi в Дьёре. А закрытые заводы в Германии могут, например, продать оборонным компаниям, отмечает Der Spiegel.
Показатели Volkswagen в последние годы снижаются. Уровень прибыльности операций в первом квартале 2026 года составил 3,3% при целевом показателе 8–10%. В числе главных причин — падение продаж VW Китае, некогда главном рынке для немецкого производителя — из-за роста конкуренции со стороны китайских производителей. На VW давят импортные тарифы администрации Трампа, которые обходятся компании в €5 млрд в год.
Решение Volkswagen о возможном закрытии заводов обусловлено рядом проблем: снижение спроса в Европе и Китае, сложности с продажами электромобилей и усиление конкуренции со стороны китайских компаний. В 2025 году концерн уже столкнулся с импортными пошлинами США, оценивая общие потери от них в 5 млрд евро. Операционная прибыль компании в 2025 году сократилась на 54%, до 8,9 млрд евро, что стало самым низким показателем с 2016 года, а операционная маржа составила 2,8% при 5,9% годом ранее. К 2030 году Volkswagen Group планирует сократить 50 тыс. рабочих мест в Германии.
Ранее, в 2024 году, Volkswagen уже сообщала о необходимости закрытия заводов и сокращении десятков тысяч сотрудников. В декабре 2024 года, после 70 часов переговоров с профсоюзами, руководство компании и производственный совет смогли договориться о сокращении объемов производства без закрытия заводов, намереваясь сократить 35 тыс. рабочих мест за счет отказа от найма новых сотрудников на места уходящих или увольняющихся. Однако новые планы, озвученные в июле 2026 года, предусматривают уже закрытие заводов и значительно большее сокращение персонала.
Проблемы касаются не только Volkswagen: многие автоконцерны в Европе также демонстрируют слабые финансовые результаты и ухудшают прогнозы на год. Это связано со снижением интереса потребителей к электромобилям, высокими ценами на них, недостаточно развитой инфраструктурой зарядных станций, а также общим снижением спроса в условиях инфляции.