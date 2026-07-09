Der Spiegel: Volkswagen намерена закрыть четыре завода к 2034 году

Крупнейший германский производитель автомобилей готовит радикальные меры по сокращению издержек. К 2031 году компания планирует закрыть заводы в Цвикау и Эмдене, в 2032 году — завод в Ганновере, в 2034 году — завод по производству автомобилей Audi в Неккарзульме, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в совете директоров Volkswagen. Эти планы сегодня обсудит наблюдательный совет Volkswagen.

Компания также намерена сократить около 40 тыс. сотрудников, работающих на вышеперечисленных заводах. К 2030 году Volkswagen планирует сократить дополнительно 50 тыс. рабочих мест. Глава Volkswagen Оливер Блюме добивается восстановления финансовых показателей компании, в частности, увеличения доходности от инвестиций втрое, до 9% к 2030 году. Предположительно, производство моделей, которые сейчас собираются на заводах в Германии, будет перенесено на более экономичные заводы компании в Восточной Европе. После этого инвестиции будут осуществляться уже в завод Volkswagen в Братиславе и завод Audi в Дьёре. А закрытые заводы в Германии могут, например, продать оборонным компаниям, отмечает Der Spiegel.

Показатели Volkswagen в последние годы снижаются. Уровень прибыльности операций в первом квартале 2026 года составил 3,3% при целевом показателе 8–10%. В числе главных причин — падение продаж VW Китае, некогда главном рынке для немецкого производителя — из-за роста конкуренции со стороны китайских производителей. На VW давят импортные тарифы администрации Трампа, которые обходятся компании в €5 млрд в год.

Алена Миклашевская