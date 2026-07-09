Выпускник решил пересдать ЕГЭ по математике после получения 99 баллов

Выпускник московской школы №57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен ради максимального результата. Молодой человек рассказал «РИА Новости», что уверен в своих силах и готов написать работу на максимальный балл.

«Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июля, у меня не получилось... Надо быть чуть внимательнее», — рассказал выпускник.

Школьник сдавал русский язык, профильную математику и физику. Для поступления он выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ. В будущем молодой человек видит себя в сферах, связанных с физикой.

В этом году пересдать один из предметов ЕГЭ планировали около 149 тысяч российских выпускников. По правилам, в случае пересдачи предыдущий результат экзамена аннулируется.