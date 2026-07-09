Выпускник решил пересдать ЕГЭ по математике после получения 99 баллов
Выпускник московской школы №57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен ради максимального результата. Молодой человек рассказал «РИА Новости», что уверен в своих силах и готов написать работу на максимальный балл.
«Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июля, у меня не получилось... Надо быть чуть внимательнее», — рассказал выпускник.
Школьник сдавал русский язык, профильную математику и физику. Для поступления он выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ. В будущем молодой человек видит себя в сферах, связанных с физикой.
В этом году пересдать один из предметов ЕГЭ планировали около 149 тысяч российских выпускников. По правилам, в случае пересдачи предыдущий результат экзамена аннулируется.
Возможность пересдать один из предметов ЕГЭ появилась у выпускников по инициативе президента Владимира Путина в 2024 году, чтобы дать им «второй шанс». До этого разрешалось пересдавать только обязательные предметы — русский язык и математику, поскольку без них не выдают аттестат, а остальные предметы можно было пересдать только через год. Однако при пересдаче предыдущий результат аннулируется, что, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, должно подчеркнуть серьезность такого решения. В 2026 году этой возможностью воспользовались около 149 тысяч выпускников, чаще всего пересдавая обществознание, русский язык, информатику и профильную математику.
Статистика показывает, что большинство школьников, решивших пересдать ЕГЭ, улучшают свои результаты: в 2025 году 77% из 135,4 тыс. пересдавших повысили свои баллы, а в 2024 году — 73% из 105 тыс. человек. Среди тех, кто набрал от 81 до 99 баллов первоначально, 54 человека смогли пересдать на 100 баллов. Тем не менее, для 9% пересдавших баллы остались прежними, а у остальных снизились. Средний балл по профильной математике по итогам пересдач обычно немного растет, например, в 2024 году он увеличился на 0,46 балла.