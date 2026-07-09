На Колыме восстанавливают электроснабжение после массового сбоя

Жители Ольского, Тенькинского и Хасынского муниципальных округов и города Магадан остались без электричества. Причины сбоя неизвестны. Электроснабжение уже частично восстановлено, сообщило «Магаданэнерго».

По данным компании, в Магаданском энергоузле сегодня отключилась подача электроэнергии. Из-за этого были обесточены линии электропередачи 220 кВ Колымской ГЭС — Усть-Омчуг и Оротукан-Палатка на участке Талая—Палатка.

В Магадане продолжаются «локальные работы по устранению последствий отключения в распределительных сетях». «Мы проводим глубокий мониторинг: анализируем осциллограммы, работу противоаварийной автоматики и действия оперативного персонала. О причинах сбоя говорить пока преждевременно»,— прокомментировал главный инженер «Магаданэнерго» Владимир Шишкин.