АвтоВАЗ отчитался о получении чистой прибыли в первом полугодии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Полученная прибыль позволит АвтоВАЗу в 2026 году инвестировать 40 млрд рублей, при этом компания ставит на увеличение производственных мощностей и расширение модельного ряда. В 2025 году АвтоВАЗ планировал произвести 500 тысяч автомобилей, однако из-за падения авторынка снизил план до 300 тысяч машин. Несмотря на это, в 2024 году производство автомобилей АвтоВАЗа стало рекордным за десять лет, увеличившись на 40% до 525,53 тысяч штук. Компания намерена до 2030 года выпустить 12 новых моделей и модификаций автомобилей.

Позитивная динамика в первом полугодии 2026 года наблюдается на фоне снижения продаж автомобилей Lada на 27% за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (304,841 тыс. штук). Доля рынка бренда также уменьшилась с 27,6% до 25,1%. В конце 2025 года АвтоВАЗ до конца года работал по четырехдневной рабочей неделе, но с января 2026 года планирует вернуться к пятидневке, поскольку имеет более высокий производственный план. В предыдущие годы (например, в 2022 году) четырехдневка вводилась из-за дефицита комплектующих.

В целом, АвтоВАЗ стремится наращивать экспорт, увеличив его с 21 тысячи автомобилей в 2024 году до 30 тысяч к 2027 году. Компания также активно налаживает онлайн-продажи своих автомобилей, которые в 2024 году выросли в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими производителями о совместном производстве новых моделей под брендом Lada на своих площадках в Ижевске, Санкт-Петербурге и Тольятти.