Главе СКР доложат по делу о смерти пятилетнего мальчика в больнице Сургута

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дело по ст. 293 УК РФ (халатность), которое было возбуждено после смерти пятилетнего пациента больницы в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным из соцмедиа, мальчик скончался из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. Его родители попросили главу ведомства назначить экспертизу в судебно-экспертном центре СКР, так как сомневаются в объективности экспертного заключения о смерти.

Согласно информации «Комсомольской правды», в Когалыме (ХМАО-Югра) 20 февраля мальчик Ярослав пожаловался родителям на сильную головную боль и тошноту — незадолго до этого он заболел и находился на домашнем лечении по предписанию медиков. Педиатр в больнице поставила ему диагноз «Бронхит, подозрения на пневмонию». Ребенок прошел рентген легких и сдал анализ крови — результаты были в пределах нормы, но следующей ночью ему резко стало хуже, и он потерял сознание. Медики ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Хирург направил семью для дальнейшего лечения в Сургут. В Сургутской клинической травматологической больнице, по словам родителей, ребенку не торопились делать операцию. После ее начала у Ярослава случилось внутрижелудочковое кровоизлияние. Вечером 21 февраля, спустя пять реанимаций, мальчик скончался.

Согласно результатам экспертизы вскрытия, у мальчика с рождения был неправильно сформировавшийся клубок сосудов, который лопнул — при этом ранее врачи установили, что у него нет никаких врожденных заболеваний.

Ирина Пичурина