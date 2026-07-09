Ракетная опасность объявлена в Воронеже 9 июля

Около 11:05 четверга, 9 июля, в Воронеже была объявлена ракетная опасность. Работают системы оповещения. Горожан просят оставаться в укрытии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это — коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие»,— обратился к жителям региона губернатор Александр Гусев.

Одновременно с Воронежской областью ракетная опасность была объявлена в Белгородской области, сообщает РСЧС.

UPD. В 11:23 объявлен отбой ракетной опасности в Воронежской области. В Белгородской области это произошло на несколько минут раньше.

В ночь на 7 июля в Белгородской области в результате ракетного удара погиб мирный житель. Как сообщал «Ъ-Черноземье, также оказалась существенно повреждена энергетическая инфраструктура.

Денис Данилов