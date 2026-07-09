Пашинян сообщил о договоренностях с Мишустиным по импорту армянских товаров в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. По его словам, сторонам удалось договориться по поводу ограничений на импорт армянских товаров в Россию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин, 2025 год
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение. Достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели»,— сказал господин Пашинян на брифинге.
Отношения России и Армении обострились из-за сближения Еревана с Евросоюзом. С конца мая Россия постепенно начала ограничивать импорт армянских цветов, овощей, фруктов, алкоголя и минеральной воды. В Армении сочли эти меры политизированными, хотя российский МИД объяснял их фитосанитарными нормами.
Ограничения на импорт армянских товаров в Россию, официально объясняемые фитосанитарными нормами, а также обнаружением вредных организмов и превышением содержания различных веществ, таких как гидрокарбонат ионов в минеральной воде, являются отражением ухудшения отношений между двумя странами. С конца мая 2026 года введены запреты на ввоз широкого спектра продукции, включая цветы, томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры, клубнику, плоды косточковых культур, свежий виноград, баклажаны, картофель, сухофрукты, а также минеральную воду «Джермук» и алкоголь от нескольких армянских компаний. Кроме того, Россельхознадзор запросил приостановку сертификации живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта в Россию.
Эта конфликтная ситуация развивалась на фоне активного сближения Армении с Евросоюзом, что вызвало недовольство Москвы. Российские власти предупреждали Армению о возможных последствиях такого курса, включая пересмотр льгот по поставкам газа, топлива и алмазов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал введённые Россией запреты политизированными, несмотря на это, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн для смягчения последствий этих ограничений, а ЕС также выделил €50 млн из-за экспортных ограничений России.