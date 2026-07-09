Пашинян сообщил о договоренностях с Мишустиным по импорту армянских товаров в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. По его словам, сторонам удалось договориться по поводу ограничений на импорт армянских товаров в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин, 2025 год

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин, 2025 год

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение. Достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели»,— сказал господин Пашинян на брифинге.

Отношения России и Армении обострились из-за сближения Еревана с Евросоюзом. С конца мая Россия постепенно начала ограничивать импорт армянских цветов, овощей, фруктов, алкоголя и минеральной воды. В Армении сочли эти меры политизированными, хотя российский МИД объяснял их фитосанитарными нормами.