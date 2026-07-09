Депутат Липецкого горсовета Анна Широких переходит на пост замминистра соцполитики

Липецкий городской Совет депутатов на внеочередной 14-й сессии единогласно проголосовал за досрочное сложение полномочий депутата по округу №5 Анны Широких. Соответствующее заявление она подала в связи с переходом на должность заместителя министра социальной политики. Об этом сообщили в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Широких сложила полномочия с 1 июля.

«Пока комментарии никакие не дам, могу сказать, что остаюсь в социальной сфере, просто у меня будет более расширенный функционал и больше полномочий», — пояснила госпожа Широких «Ъ-Черноземье».

Анна Широких родилась в 1978 году в Липецке. В 2001 году окончила ВГАУ им. Глинки по специальности «Ветеринарный врач», а в 2004 году получила дополнительное образование по специальности «Экономист банковских и налоговых структур». С 2008 по 2018 год работала в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Липецккомбанк», пройдя путь от менеджера до начальника сектора. В 2018 году перешла в ООО «ЕвроАвтоТранс», где до 2020 года занимала должность руководителя финансово-экономического отдела. С 2020 по 2024 год работала начальником отдела по работе с филиалами ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области», после чего заняла пост директора ОБУ «Центр помощи семье и детям "Большая Медведица"». В 2025 году победила на выборах в Липецкий городской совет по округу № 5.

В феврале ушел в отставку мэр Липецка Роман Ченцов. Обязанности главы администрации до июня выполняла Светлана Бедрова, после ее заявления об уходе по собственному желанию врио мэра стал Михаил Щербаков, который освободился от приставки 30 июня.

Ульяна Ларионова