«УГМК-Застройщик» получил разрешение на ввод гимназии в «Екатеринбург-Сити»

Компания «УГМК-Застройщик» получила разрешение на ввод в эксплуатацию пятиэтажного корпуса гимназии №212 в квартале «Екатеринбург-Сити». Школа на 280 учеников расположена на ул. Октябрьской революции.

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Архитектурное решение гимназии выполнено в стиле неохай-текс с элементами параметризма. Внутри здания предусмотрен атриум на пять этажей с амфитеатром. Учебные помещения оснащены лабораториями робототехники, 3D-моделирования, изостудией, танцевальным залом и театральными студиями. В рекреационных зонах созданы лаунж-пространства с диванами, лежаками и столами для настольного тенниса.

«Мы поставили перед собой амбициозную цель создать учебное заведение, которое станет образцом школы будущего, гармонично вписанной в исторический контекст центра города и современных зданий "Екатеринбург-Сити"»,— прокомментировал генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Новое здание будет функционировать и как центр дополнительного образования для детей со всего города по направлениям иностранных языков, искусства и музыки. Действующее строение гимназии №212 продолжит работу в качестве начальной школы.