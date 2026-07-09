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Житель Нижней Туры осужден за сожжение венков в Вечном огне

Городской суд Нижней Туры назначил 320 часов обязательных работ 53-летнему местному жителю Георгию Коростелеву за осквернение и повреждение мемориалов погибшим в Великой Отечественной войне (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что ночью 9 мая 2025 года Коростелев сделал надписи и нарисовал символ на барельефе шести Героев Советского Союза. Через год, ночью 11 мая, он поднял и бросил девять ритуальных венков в постамент с Вечным огнем — во время горения на мемориальных плитах появились следы копоти. Оба объекта входят в комплекс «Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», который является объектом культурного наследия.

Жителя задержали вблизи от места преступления, когда он пытался скрыться. На суде он признал вину.

Ирина Пичурина

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