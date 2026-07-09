Оптовые цены производителей в КНР показали рекордный рост с 2022 года
Сегодня Государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс цен производителей (PPI) в Китае по итогам июня вырос на 4,1% по сравнению с июнем прошлого года. Это стало максимальной годовой динамикой с июля 2022 года.
PPI, который показывает изменение оптовых цен производителей товаров, снижался с октября 2022 года 41 месяц подряд. Это вызывало опасения экономистов по поводу сокращения промышленных заказов, дефляции и общего замедления экономики КНР. Однако весной PPI начал постепенно восстанавливаться, что вызвало осторожный оптимизм аналитиков.
Июньский скачок цен в годовом исчислении эксперты объясняют влиянием войны США и Израиля против Ирана и связанными с ней перебоями в поставках нефти и другого сырья. При этом в месячном исчислении индекс в июне сократился по сравнению с маем (на 0,3%) — по мере постепенного снижения цен на нефть.
В то же время индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июне вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже майского показателя 1,2%. «Я думаю, что власти Китая довольны умеренной инфляцией. В центре внимания рынка сейчас находятся данные по внешней торговле, поскольку экономика Китая в значительной степени зависит от роста экспорта»,— цитирует The Wall Street Journal экономиста Pinpoint Asset Management Чживэя Чжана.
Рост оптовых цен производителей (PPI) в Китае в июне до 4,1% годовых, максимальный с июля 2022 года, произошел после длительного периода дефляции. Замедление темпов экономического роста и низкий внутренний потребительский спрос, вызванные пандемией COVID-19, усугублялись растущей торговой напряженностью с США, что приводило к снижению цен производителей. Например, в июне 2025 года PPI снизился на 3,6% в годовом исчислении, что стало рекордным снижением за два года и усилило дефляционное давление. В апреле 2023 года цены производителей также значительно снизились на 3,6% год к году.
В целом, экономика Китая в период, предшествовавший текущему росту PPI, сталкивалась с проблемами, связанными со слабым внутренним и внешним спросом, а также кризисом на рынке недвижимости. Для стимулирования экономики власти предпринимали меры, такие как снижение процентных ставок и расширение программ стимулирования потребления, например, программы трейд-ин. Однако эти меры не всегда приводили к быстрому и устойчивому росту, а индикаторы деловой активности, такие как PMI, часто оставались ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на сокращение активности.