Оптовые цены производителей в КНР показали рекордный рост с 2022 года

Сегодня Государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс цен производителей (PPI) в Китае по итогам июня вырос на 4,1% по сравнению с июнем прошлого года. Это стало максимальной годовой динамикой с июля 2022 года.

PPI, который показывает изменение оптовых цен производителей товаров, снижался с октября 2022 года 41 месяц подряд. Это вызывало опасения экономистов по поводу сокращения промышленных заказов, дефляции и общего замедления экономики КНР. Однако весной PPI начал постепенно восстанавливаться, что вызвало осторожный оптимизм аналитиков.

Июньский скачок цен в годовом исчислении эксперты объясняют влиянием войны США и Израиля против Ирана и связанными с ней перебоями в поставках нефти и другого сырья. При этом в месячном исчислении индекс в июне сократился по сравнению с маем (на 0,3%) — по мере постепенного снижения цен на нефть.

В то же время индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июне вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже майского показателя 1,2%. «Я думаю, что власти Китая довольны умеренной инфляцией. В центре внимания рынка сейчас находятся данные по внешней торговле, поскольку экономика Китая в значительной степени зависит от роста экспорта»,— цитирует The Wall Street Journal экономиста Pinpoint Asset Management Чживэя Чжана.

Евгений Хвостик