Школьника обвинили в диверсии на железной дороге в Первоуральске

Следственные органы Центрального МСУТ СК России предъявили обвинение школьнику из Свердловской области в диверсии на железнодорожной инфраструктуре (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

По данным следствия, в конце июня неизвестный, действующий в интересах Украины, написал подростку в Telegram и склонил его к преступлению за денежное вознаграждение. Фигурант поджег оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов, на перегоне станций «Подволошная — Первоуральск» СвЖД в Первоуральске (Свердловская область).

Задержанный сразу после поджога школьник был помещен под стражу по решению суда. В ходе расследования следователи при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области и УТ МВД России по УрФО провели обыски, допросы и назначили судебные экспертизы для установления всех обстоятельств дела. Сейчас следователи продолжают расследование, идет работа над выявлением заказчиков преступления.

Ирина Пичурина