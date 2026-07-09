В Приангарье найдены тела двух участников массового сплава

Поисковые группы смогли обнаружить тела предположительно участников массового сплава, проводившегося 3 июля на реке Иркут в Приангарье. По данным «Ъ» от правоохранительных органов, найдены тела мальчика и мужчины, достоверная информация будет известна после проведения процедуры опознания. Ведутся поиски еще одного участника сплава.

Массовое спортивное мероприятие зарегистрированной тургруппы из 172 человек проводилось на реке Иркут на территории Шелеховского и Иркутского районов. На привале между населенными пунктами Шаманка и Введенщина 4-летний мальчик зашел в воду без спасательного жилета, после чего его унесло течением. Двоих мужчин, которые попытались помочь ребенку, также унес поток.

Иркутское управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). 6 июля Шелеховский городской суд Иркутской области рассмотрел ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении 41-летнего иркутянина, организатора сплава. Судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 3 сентября 2026 года.

В поисках унесенных рекой участников сплава задействованы сотрудники МЧС, ГИМС, полиции, аварийно-спасательной служб Иркутска и Иркутской области, а также добровольцы. Обследуется в том числе с помощью БПЛА большая территория — от места происшествия до впадения реки Иркут в реку Ангару.

Влад Никифоров, Иркутск