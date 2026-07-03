В Иркутской области ребенка и двух взрослых унесло течением при сплаве по реке

При сплаве по реке Иркут в Шелеховском районе Иркутской области пропали четырехлетний мальчик и двое мужчин. Прокуратура организовала проверку и взяла на контроль уголовное расследование происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Инцидент произошел сегодня днем между населенными пунктами Шаманка и Введенщина. По данным следователей, во время привала зарегистрированной тургруппы, которая сплавлялась по реке, пропал ребенок. Мальчик зашел в воду, после чего его унесло течением. В прокуратуре уточнили, что двоих мужчин, которые попытались помочь ребенку, также унес поток. Сейчас их местонахождение неизвестно, сотрудники МЧС и полиции проводят поисковую операцию.

Иркутское управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). На место происшествия выехал прокурор города Шелехов Игорь Миллер. Надзорное ведомство даст оценку исполнению законов о защите прав детей, обеспечении безопасности пребывания около водных объектов и оказания туруслуг.