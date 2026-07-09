Полицейского из Первоуральска судят за взятку от дорожной компании

Городской суд Первоуральска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего инспектора первоуральского ДПС Александра Симонова, который обвиняется в получении взятки от дорожной компании, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), а также по двум эпизодам по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

Как считает следствие, в июле 2024 года обвиняемый за взятку в 15 тыс. руб. незаконно прекратил проверочные мероприятия в отношении ООО «ЗДРСУ» и его водителя, скрыв факты административных правонарушений и необоснованно освободив их от ответственности. Деньги он получил через посредника от предпринимателя, представляющего интересы компании. Средствами распорядился по своему усмотрению. В ходе расследования был установлен еще один аналогичный эпизод: за сокрытие нарушений той же организации и ее водителя он получил взятку в 5 тыс. руб.

Экс-полицейский пробудет под стражей до 1 января 2027 года. Следующее судебное заседание назначено на 17 августа, в ходе которого озвучат обвинительное заключение и допросят свидетелей.

По данным Rusprofile, ООО «ЗДРСУ» с 2011 года занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, зарегистрировано в Челябинске.

Ирина Пичурина