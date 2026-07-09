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В Каменске-Уральском будут судить пожилого нелегального мастера по оружию

Прокуратура Каменска-Уральского направила в Красногорский районный суд уголовное дело в отношении 71-летнего пенсионера, обвиняемого в незаконном изготовлении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ), нелегальных обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, боеприпасы и взрывчатые вещества пенсионер купил незаконно: он хранил их у себя дома, не имея на это лицензии. Полиция изъяла в апреле во время обыска 493 грамма дымного пороха, 20 патронов калибра 7,62 мм, 1 157 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм, один охотничий патрон калибра 7,62 мм и два военных патрона калибра 5,45 мм.

Также в ходе обыска изъяли газовые револьверы, которые обвиняемый незаконно сделал сам и хранил по месту жительства. Разрешения на это у него также не было.

Ирина Пичурина

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