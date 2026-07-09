В Японии расследуют роман прокурора со свидетельницей по делу о коррупции
Генеральная прокуратура Японии ведет следствие в отношении бывшего сотрудника элитного следственного подразделения токийской прокуратуры. Прокурор подозревается в связях с женщиной, которую он допрашивал по громкому делу о тайных политических фондах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает со ссылкой на источники агентство Kyodo News.
48-летний прокурор до 2025 года занимался выявлением коррупции среди политиков и финансовых нарушений в корпорациях, и руководил расследованием в отношении ЛДП. Во время следствия он познакомился с женщиной, которую ему нужно было допросить. Допросы переросли во встречи наедине, а позже между ними завязался тайный роман.
К моменту судебного процесса они уже состояли в близких отношениях — выяснилось, что прокурор однажды даже провел с ней ночь в отеле, номер в котором использовался для допросов по другому делу. Это не помешало прокурору приобщить к делу показания своей возлюбленной, которая в итоге должна была выступить на суде в качестве свидетеля.
Произошедшее пополнило череду других должностных нарушений со стороны японских прокуроров. Так, в октябре прокурор префектуры Тиба ушел в отставку после 10 месяцев отстранения от работы за то, что принимал дорогие подарки, оплату поездок и развлечений от фигуранта, которого ранее допрашивал. А в декабре был уволен прокурор префектуры Сайтама, который рассказывал секретные подробности расследования женщине, с которой встречался.
В Японии участились случаи должностных нарушений со стороны прокуроров, о чём свидетельствуют недавние отставки и увольнения. Помимо описанного случая с прокурором Токийской прокуратуры, в октябре прокурор префектуры Тиба был отстранен и ушёл в отставку из-за получения дорогих подарков от фигуранта дела. В декабре был уволен прокурор префектуры Сайтама за разглашение секретных подробностей расследования женщине, с которой он встречался. Эти инциденты указывают на системные проблемы в японской прокуратуре.
Происходящий скандал с прокурором Токийской прокуратуры, ранее занимавшимся выявлением коррупции, является частью более широкой картины финансовых махинаций и злоупотреблений в политических кругах Японии. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) с конца прошлого года переживает серию громких скандалов, отставок и судебных приговоров, связанных с финансовыми нарушениями при получении политических пожертвований. Эти события привели к падению рейтинга премьер-министра Фумио Кисиды и партии в целом.
В Токийской прокуратуре ранее расследовалось дело о сокрытии средств, полученных ЛДП от крупного японского бизнеса. В рамках этого расследования выяснилось, что в финансовой отчетности фракций ЛДП не были указаны все полученные деньги, а некоторые политики получали излишки пожертвований, которые не вносились в официальные документы. Так, депутат Ёситака Икэда, чья фракция связана с бывшим премьером Абэ, был арестован по обвинению в получении незаконных средств. Данный контекст подчёркивает, что коррупционные скандалы глубоко укоренились в политической жизни Японии.