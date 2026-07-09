В Японии расследуют роман прокурора со свидетельницей по делу о коррупции

Генеральная прокуратура Японии ведет следствие в отношении бывшего сотрудника элитного следственного подразделения токийской прокуратуры. Прокурор подозревается в связях с женщиной, которую он допрашивал по громкому делу о тайных политических фондах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает со ссылкой на источники агентство Kyodo News.

48-летний прокурор до 2025 года занимался выявлением коррупции среди политиков и финансовых нарушений в корпорациях, и руководил расследованием в отношении ЛДП. Во время следствия он познакомился с женщиной, которую ему нужно было допросить. Допросы переросли во встречи наедине, а позже между ними завязался тайный роман.

К моменту судебного процесса они уже состояли в близких отношениях — выяснилось, что прокурор однажды даже провел с ней ночь в отеле, номер в котором использовался для допросов по другому делу. Это не помешало прокурору приобщить к делу показания своей возлюбленной, которая в итоге должна была выступить на суде в качестве свидетеля.

Произошедшее пополнило череду других должностных нарушений со стороны японских прокуроров. Так, в октябре прокурор префектуры Тиба ушел в отставку после 10 месяцев отстранения от работы за то, что принимал дорогие подарки, оплату поездок и развлечений от фигуранта, которого ранее допрашивал. А в декабре был уволен прокурор префектуры Сайтама, который рассказывал секретные подробности расследования женщине, с которой встречался.

Эрнест Филипповский