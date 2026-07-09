Бум ИИ заставил покупателей жилья в Сан-Франциско переплачивать по $1 млн сверху

В Сан-Франциско за первые шесть месяцев 2026 года более 140 жилых домов были проданы как минимум на $1 млн дороже их первоначальной запрашиваемой стоимости, причем 44 такие сделки прошли только в июне, сообщает The Guardian. За аналогичные периоды 2025 и 2024 годов в городе было зафиксировано всего восемь и шесть подобных прецедентов соответственно.

Главный экономист агентства недвижимости Compass Майк Симонсен назвал происходящее «абсолютным безумием» и связал его с бумом в сфере искусственного интеллекта. Сопутствующим фактором стал приток кадров и подготовка к крупнейшим IPO технологических гигантов — базирующиеся в Сан-Франциско компании OpenAI и Anthropic ранее подали заявки на первичное публичное размещение акций на фондовом рынке США с оценкой, приближающей их стоимость к $1 трлн. Такой дебют «обещает породить новый класс мультимиллионеров в Сан-Франциско», где сейчас сосредоточено наибольшее количество миллиардеров на душу населения в мире, отмечает издание.

По состоянию на июнь цены на дома для одной семьи в Сан-Франциско выросли примерно на 17% в годовом исчислении, в то время как количество предложений сократилось примерно на 45%. Медианная цена дома для одной семьи выросла с $1,7 млн до $2,2 млн, а дома продаются в среднем за 18 дней, что является рекордом за последние пять лет.

При этом эксперты отмечают, что торги за дома ведутся преимущественно за элитную недвижимость и жилье, которое находится в непосредственной близости от штаб-квартир ИИ-корпораций. В целом по стране и в других технологических центрах такого ажиотажа не наблюдается, отмечает The Guardian.

Влад Никифоров