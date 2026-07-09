Бум ИИ заставил покупателей жилья в Сан-Франциско переплачивать по $1 млн сверху
В Сан-Франциско за первые шесть месяцев 2026 года более 140 жилых домов были проданы как минимум на $1 млн дороже их первоначальной запрашиваемой стоимости, причем 44 такие сделки прошли только в июне, сообщает The Guardian. За аналогичные периоды 2025 и 2024 годов в городе было зафиксировано всего восемь и шесть подобных прецедентов соответственно.
Главный экономист агентства недвижимости Compass Майк Симонсен назвал происходящее «абсолютным безумием» и связал его с бумом в сфере искусственного интеллекта. Сопутствующим фактором стал приток кадров и подготовка к крупнейшим IPO технологических гигантов — базирующиеся в Сан-Франциско компании OpenAI и Anthropic ранее подали заявки на первичное публичное размещение акций на фондовом рынке США с оценкой, приближающей их стоимость к $1 трлн. Такой дебют «обещает породить новый класс мультимиллионеров в Сан-Франциско», где сейчас сосредоточено наибольшее количество миллиардеров на душу населения в мире, отмечает издание.
По состоянию на июнь цены на дома для одной семьи в Сан-Франциско выросли примерно на 17% в годовом исчислении, в то время как количество предложений сократилось примерно на 45%. Медианная цена дома для одной семьи выросла с $1,7 млн до $2,2 млн, а дома продаются в среднем за 18 дней, что является рекордом за последние пять лет.
При этом эксперты отмечают, что торги за дома ведутся преимущественно за элитную недвижимость и жилье, которое находится в непосредственной близости от штаб-квартир ИИ-корпораций. В целом по стране и в других технологических центрах такого ажиотажа не наблюдается, отмечает The Guardian.
Активное развитие искусственного интеллекта привело к росту инвестиций в этот сектор. В 2023 году, несмотря на общее сокращение частных вложений в технологии, инвестиции в ИИ выросли, а в первые два месяца 2024 года объем привлеченных средств превысил показатели за весь предыдущий год. В первом квартале 2025 года объем мирового венчурного рынка вырос на 6,4% в основном за счет мегасделок в сфере ИИ, включая рекордные $40 млрд, привлеченные OpenAI, и $3,5 млрд от Anthropic, основного конкурента OpenAI.
Этот ажиотаж вокруг ИИ-технологий стимулировал интерес инвесторов к акциям компаний-разработчиков. В декабре 2025 года отмечалось, что всего семь компаний, включая Apple, Amazon, Meta, которая признана в России экстремистской, Microsoft, Nvidia, Alphabet и Tesla, обеспечили две трети прибыли индекса S&P 500, играя на ажиотаже вокруг нейросетей. По прогнозам, IPO новых игроков на рынке ИИ, включая OpenAI и Anthropic, будут пользоваться высоким инвестиционным спросом, несмотря на то, что эти компании пока являются убыточными, а эксперты говорят о надувании «пузыря» в этом секторе.
Компании, такие как OpenAI и Anthropic, планируют использовать привлеченные средства на высокие зарплаты сотрудникам, развитие дата-центров и приобретение конкурентов. Anthropic заявляла о планах строительства дата-центров на $50 млрд в США и утроении штата сотрудников за рубежом. Спрос на дата-центры сейчас высок, а рынок пуст, что создает возможности для таких компаний, как Nebius, которая заключила крупный контракт с Microsoft на предоставление вычислительных мощностей для ИИ.