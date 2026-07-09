В Тверской области после атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтебазы являются повторяющимся инцидентом в российских регионах. Например, в июне 2024 года в Тамбовской области за две недели произошли две такие атаки, приведшие к возгораниям на Платоновской нефтебазе и нефтебазе в Мичуринском районе. Обе атаки приводили к возгораниям резервуаров, но обходились без пострадавших. В марте 2025 года в Краснодарском крае нефтебаза в Кавказском районе также загорелась после атаки БПЛА, при этом пострадали двое пожарных при тушении огня. В тот же период нефтекомплекс в Туапсе после ночной атаки БПЛА столкнулся с возгоранием резервуара с бензином площадью более 1 тыс. кв. м.