В Тверской области после атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы
В Твери отразили атаку БПЛА. На одном из резервуаров «Тверской нефтебазы» произошел пожар, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
На месте развернут оперштаб, туда прибыл сам господин Королев. Возгорание локализовано, его площадь не уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта»,— уточнил врио губернатора.
Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтебазы являются повторяющимся инцидентом в российских регионах. Например, в июне 2024 года в Тамбовской области за две недели произошли две такие атаки, приведшие к возгораниям на Платоновской нефтебазе и нефтебазе в Мичуринском районе. Обе атаки приводили к возгораниям резервуаров, но обходились без пострадавших. В марте 2025 года в Краснодарском крае нефтебаза в Кавказском районе также загорелась после атаки БПЛА, при этом пострадали двое пожарных при тушении огня. В тот же период нефтекомплекс в Туапсе после ночной атаки БПЛА столкнулся с возгоранием резервуара с бензином площадью более 1 тыс. кв. м.