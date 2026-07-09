Суд в Нью-Йорке разрешил журналистке Кэрролл получить $5,8 млн со счета Трампа
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк разрешил журналистке Элизабет Джин Кэрролл получить $5,8 млн, которые удерживались на счете эскроу по иску о домогательствах и клевете со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press. Адвокаты американского президента сразу после решения суда попросили заблокировать выплату на время рассмотрения апелляции.
Решение о выделении средств принял судья Льюис Каплан после того, как Верховный суд США отказался пересматривать вердикт присяжных от 2023 года. Сама сумма компенсации к моменту разблокировки выросла с первоначальных $5 млн до $5,8 млн за счет начисленных процентов.
В 2023 году присяжные признали Дональда Трампа виновным в том, что в 1996 году он совершил в отношении госпожи Кэрролл действия сексуализированного характера в примерочной универмага на Манхэттене, а затем оклеветал ее. В 2019 году, во время своего первого президентского срока, господин Трамп назвал обвинения журналистки ложью, заявив, что она «не в его вкусе» и просто пытается поднять продажи своих мемуаров.
Сам Дональд Трамп не присутствовал на заседаниях и категорически отрицает вину. Он по-прежнему утверждает, что никогда не знал Элизабет Кэрролл, а сам иск называет политически мотивированным. Помимо этого дела господин Трамп сейчас оспаривает еще один вердикт суда от 2024 года, согласно которому он должен выплатить Кэрролл $83 млн по другому иску о клевете.
В мае 2023 года федеральное жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным в сексуальном преследовании журналистки Э. Джин Кэрролл и распространении клеветнической лжи в ее адрес. Иск был подан по гражданскому делу, поскольку требования к доказательствам вины в таких делах менее строги, чем в уголовных. Суд постановил выплатить Кэрролл 2 млн долларов за сексуальное насилие и 3 млн долларов за клевету, что в общей сложности составило 5 млн долларов. Верховный суд США 29 июня 2026 года отказался пересматривать этот вердикт, подтвердив решение нижестоящего суда.
Э. Джин Кэрролл подала повторный иск в связи с продолжающимися высказываниями Трампа, назвавшего ее лгуньей. По новому иску, удовлетворённому судом присяжных Нью-Йорка 27 января 2024 года, Трамп должен выплатить ей 83,3 млн долларов за клевету. Эта сумма была присуждена в дополнение к уже полученным 5 млн долларов.
Кэрролл — известная американская журналистка с долгой и успешной карьерой, в том числе как колумнистка журнала Elle и автор телешоу. Она опубликовала мемуары в 2019 году, где описала инцидент с Дональдом Трампом. Трамп, в свою очередь, активно оспаривал обвинения, называя их политически мотивированной «охотой на ведьм». Также ему грозят другие судебные разбирательства, например, по делу о фальсификации документов, связанных с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс, по которому приговор должен быть оглашен 18 сентября.