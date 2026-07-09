В Сербии пообещали не отменять безвиз для россиян
Белград сохранит безвизовый режим для российских граждан, заявил курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович.
«Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны»,— сказал министр в разговоре с ТАСС на XVI выставке «Иннопром».
Господин Попович отметил, что самолеты в Белград летают прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи, а за первую половину 2026 года российские туристы вышли на первое место по количеству посещений Сербии.
Ранее господин Попович пообещал, что власти Сербии не будут вводить антироссийские санкции. Республика четвертый год остается единственной в Европе страной, которая не присоединялась к антироссийским мерам.
Заявление сербского министра Ненада Поповича сделано на фоне постоянного давления со стороны Европейского союза на Сербию, требующего приведения визовой политики в соответствие со стандартами ЕС. Для других стран, стремящихся в Евросоюз, таких как Черногория, визовая политика ЕС означает отмену безвизового режима с Россией. Отдельные представители сербского парламента уже раньше допускали, что Сербия может отменить безвизовый режим с Россией ради вступления в ЕС, однако это не нашло широкой поддержки в обществе.
Давление со стороны ЕС также проявляется в нежелании Сербии вводить антироссийские санкции. Евросоюз требовал от Белграда присоединиться к ограничительным мерам, высказывая опасения по поводу "близких отношений Сербии с Россией". В 2024 году визит российской делегации в Сербию и переговоры об укреплении экономических отношений даже привели к отмене встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьером Сербии Милошем Вучевичем.
В целом, Сербия стремится найти баланс между стремлением к членству в ЕС и поддержанием традиционно крепких связей с Россией. Это проявляется и в том, что Белград не присоединился к антироссийским санкциям, несмотря на свое давнее намерение вступить в Евросоюз, заявку на членство в котором Сербия подала еще в 2009 году.