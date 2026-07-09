Разработчика системы бронирования Leonardo обязали сменить руководство

Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Сирена-Трэвел», управляющую крупнейшей российской системой бронирования авиабилетов Leonardo, в течение 75 дней прекратить полномочия действующего совета директоров и избрать новый состав руководства. Организацией собрания акционеров, на котором решится этот вопрос, должно заняться Росимущество, однако все сопутствующие расходы суд возложил на саму компанию. Решение обращено к немедленному исполнению, сообщают РБК и «Агентство бизнес новостей».

Судебное разбирательство началось после того, как «Сирена-Трэвел» не исполнила требование Росимущества о переизбрании руководства. Ведомство, которое ранее получило контроль над компанией по решению суда, направило запрос еще в апреле, но в организации сослалась на невозможность собрать кворум: связаться с большинством действующих директоров не удалось. В «Сирене-Трэвел» прокомментировать решение суда отказались.

Контроль над организацией перешел к Росимуществу в начале года — после того, как суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в собственность государства 85% акций. По версии ведомства, организация получила эти активы на коррупционные доходы, они находились под скрытым иностранным контролем и имели отношение к преднамеренному банкротству госпредприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации».

Ответчиками по делу проходили 45 физлиц, включая депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова и миллиардера Ибрагима Сулейманова, а также некоторые российские и иностранные компании.

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