Бывший первый вице-президент Газпромбанка купил 80% сервиса SuperJob

Бывший первый вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин приобрел долю в сервисе по поиску работы SuperJob. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы.

По данным издания, в феврале 2026 года 20% ООО «Суперджоб» перешли лично Андрею Зокину, а в марте доля была переоформлена на принадлежащий ему АО «Энергоинвест». В конце мая компания увеличила долю в проекте до 80%. Оставшиеся 20% акций принадлежат генеральному директору сервиса Анастасии Чучаловой.

Стоимость 80% компании может достигать около 250–350 млн руб., считает сооснователь аналитического агентства Dsight Арсений Даббах. Однако пакет акций мог быть продан со скидкой из-за падения выручки сервиса в 2025 году на 34,7%.

Как сообщил представитель SuperJob в разговоре с «Ведомостями», привлеченные инвестиции пойдут на развитие технологической платформы и сервисов для соискателей и работодателей. Операционная модель, команда и руководство компании останутся без изменений.

Ранее сервисом владели его основатели Алексей Захаров и Сергей Габестро, однако к маю прошлого года полный контроль над бизнесом перешел к менеджменту, который занимался поиском стратегического партнера.

АО «Энергоинвест» было создано Андреем Зокиным в 2021 году. Сейчас бизнесмен также является крупнейшим владельцем ИТ-разработчика IVA Technologies, группы «ХайТэк» и золотодобывающей группы Z.Gold. Несмотря на то, что в конце 2024 года акции «Энергоинвеста» перешли Александру Зокину, в SuperJob подчеркнули, что участником текущей сделки является именно Андрей Зокин.