Отели экс-судьи ВС РФ Marton в Волгограде перешли государству

Приставы завершили конфискацию имущества экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Активы признаны коррупционными и обращены в доход государства. Их общая стоимость оценивается в сотни миллионов рублей. В перечень из 97 объектов вошли гостиницы Marton в Волгограде, сообщили в пресс-службе ФССП России.

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В начале июля Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу совладельца сети Андрея Марченко на это решение. Компаньон бывшего судьи безуспешно пытался оспорить изъятие активов, полученных с нарушением антикоррупционных норм, писал «Ъ».

Волгоградские отели «Marton Победа», «Marton Родина», «Marton Царицын» и «Вилла Санчо» были арестованы еще в прошлом году, но продолжали принимать гостей. В апреле они закрылись, однако в мае возобновили работу вопреки судебному решению.

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры в октябре 2025 года. Ведомство требовало изъять сеть отелей стоимостью более 9 млрд руб. По версии надзорного ведомства, экс-судья владел гостиницами вместе с краснодарским бизнесменом Андреем Марченко и помогал ему через судебные решения расширять бизнес. В материалах дела указывалось, что отели использовались для оказания интимных услуг, в том числе с участием несовершеннолетних.

Сам Виктор Момотов настаивал, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не получал доход от бизнеса. За годы работы в судебной системе он заработал около 80 млн руб. и владел только одной квартирой и машиной. Суд изучил 150 томов дела и встал на сторону Генпрокуратуры.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с апреля 2010 года, работал в коллегии по гражданским делам. В 2013 году стал секретарем пленума ВС, с 2016 года возглавлял Совет судей России и переизбирался в 2022-м. С 2019 года входил в президиум Верховного суда.

Нина Шевченко